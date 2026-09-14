Grande Fratello Vip 9, la Casa apre in anticipo: 4 concorrenti entrano il 15 settembre. Ecco il cast

La Casa del Grande Fratello Vip apre le porte con due giorni di anticipo. Martedì 15 settembre quattro concorrenti varcheranno la Porta Rossa prima di tutti gli altri grazie alla formula Open House.

Saranno i primi inquilini a scoprire gli ambienti della nuova Casa e a sperimentare le prime ore di convivenza, in attesa della partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per giovedì 17 settembre 2026, in prima serata su Canale 5.

I nomi dei quattro protagonisti dell'Open House non sono stati ancora comunicati ufficialmente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dove seguire l'Open House

Le prime giornate nella Casa dei quattro concorrenti potranno essere seguite in esclusiva su Mediaset Infinity e attraverso il sito ufficiale del Grande Fratello Vip.

Un'anteprima che permetterà al pubblico di assistere alla nascita delle prime dinamiche tra gli inquilini prima ancora della diretta televisiva inaugurale.

Ilary Blasi alla conduzione del GF Vip 9

Alla guida del Grande Fratello Vip 9 ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La prima puntata è in programma giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5, quando la Porta Rossa si aprirà anche per gli altri protagonisti della nuova edizione.

Grande Fratello Vip 9, il cast ufficiale

Il cast annunciato finora da Mediaset mescola ritorni eccellenti, personaggi già molto conosciuti dal pubblico dei reality e volti alla prima esperienza nella Casa.

Tra i concorrenti figurano:

Alex Belli , attore, modello e fotografo, già grande protagonista della sesta edizione del GF Vip;

, attore, modello e fotografo, già grande protagonista della sesta edizione del GF Vip; Guendalina Tavassi , content creator e volto televisivo, già concorrente del Grande Fratello nel 2010;

, content creator e volto televisivo, già concorrente del Grande Fratello nel 2010; Jonathan Kashanian , vincitore della quinta edizione del Grande Fratello;

, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello; Alessandro Roncaccia , modello e imprenditore romano conosciuto anche per Italia Shore;

, modello e imprenditore romano conosciuto anche per Italia Shore; Federica Morello , hostess, imprenditrice e content creator;

, hostess, imprenditrice e content creator; Carmen Di Pietro , showgirl e veterana dei reality;

, showgirl e veterana dei reality; Moreno Morello , storico volto di Striscia la Notizia;

, storico volto di Striscia la Notizia; Michelle Masullo , dj e modella, conosciuta anche come professoressa de L'Eredità;

, dj e modella, conosciuta anche come professoressa de L'Eredità; Simone Annichiarico , conduttore, scrittore e musicista, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli;

, conduttore, scrittore e musicista, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli; Marina La Rosa , protagonista della storica prima edizione del Grande Fratello;

, protagonista della storica prima edizione del Grande Fratello; Megan Ria , ballerina ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi;

, ballerina ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi; Giacomo Gallani , modello con una carriera internazionale;

, modello con una carriera internazionale; Andreas Müller , ballerino e coreografo, vincitore della sedicesima edizione di Amici;

, ballerino e coreografo, vincitore della sedicesima edizione di Amici; Valeria Marini , showgirl e volto storico della televisione italiana;

, showgirl e volto storico della televisione italiana; Giancarlo Danto , ballerino e performer;

, ballerino e performer; Piera Meloni , content creator e conduttrice radiofonica;

, content creator e conduttrice radiofonica; Alessandro Varsi, conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Too Hot To Handle.

Il sito ufficiale del programma precisa che altri concorrenti sono destinati ad aggiungersi al gruppo, quindi il cast potrebbe non essere ancora definitivamente chiuso.

L'appuntamento del 17 settembre

Dopo l'antipasto dell'Open House, il Grande Fratello Vip 9 entrerà dunque nel vivo giovedì 17 settembre. Per alcuni concorrenti sarà un ritorno nella Casa che li ha resi celebri, mentre per altri inizierà una sfida completamente nuova sotto gli occhi delle telecamere 24 ore su 24.