GF Vip, Gian Marco Ciaccia furioso dopo i sospetti di Piera Meloni sugli aerei: «Non ho speso un euro!»

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Non si placano le polemiche attorno a Piera Meloni e Alessandro Ronaccia, protagonisti nelle ultime ore di un nuovo caso scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’arrivo di due aerei con messaggi che hanno alimentato dubbi e tensioni tra i concorrenti, arriva la dura replica di Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera, chiamato indirettamente in causa dalla gieffina.

La replica di Gian Marco Ciaccia su X

Attraverso un post pubblicato su X, Gian Marco Ciaccia ha deciso di intervenire per respingere qualsiasi coinvolgimento nella vicenda degli aerei: «Ma perché invece di inventare storie sul mio conto non pensate alla coppia? Mi chiamate ossessionato ma nel mentre che io mi sto rifacendo una vita continuate ancora a parlare di me. NON HO SPESO E NON SPENDERÒ MAI UN EURO PER NIENTE CHE RIGUARDI QUEL PROGRAMMA!!!!». Parole con le quali l’ex fidanzato di Piera nega di aver finanziato gli aerei e manifesta il proprio fastidio per essere ancora al centro delle discussioni legate al reality.

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I sospetti di Piera e la polemica sui social

La replica arriva dopo quanto accaduto nella Casa, quando due aerei hanno sorvolato il giardino del GF Vip portando messaggi che hanno provocato la reazione di Piera Meloni e Alessandro Ronaccia. La gieffina aveva avanzato il sospetto che dietro uno dei messaggi potesse esserci proprio l’ex fidanzato, lasciandosi sfuggire un «Forse è stato lui». Un’ipotesi che Gian Marco Ciaccia ha ora respinto pubblicamente, sottolineando di voler andare avanti con la propria vita e di non voler spendere denaro per iniziative legate al programma. Resta da capire se la sua replica arriverà anche alle orecchie della gieffina e se contribuirà a chiudere la polemica.