Tra sospetti, strategie e tradimenti, l’ultima puntata ha ribaltato gli equilibri del gioco, regalando un epilogo ricco di tensione e colpi di scena.

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La seconda stagione di The Traitors Italia si chiude con il successo dei Leali, ma non senza una serie di colpi di scena. Nell’ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, la partita si è decisa tra sospetti, alleanze e votazioni capaci di cambiare il destino dei concorrenti fino all’ultimo istante.

La finale si è aperta con il gioco della Maledizione, che ha penalizzato Filippo Magnini dopo un confronto con Lorella Cuccarini. Quest’ultima, nel ruolo di Traditrice, era però al riparo dall’eliminazione prevista dalla prova.

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Il momento decisivo è arrivato all’ultima Round Table: nonostante il tentativo di Lorella Cuccarini di indirizzare i sospetti verso Biondo, tutti i concorrenti hanno votato per la sua messa al bando. Con la sua uscita è stata eliminata l’ultima Traditrice ancora in gara, dopo Awed e Valentina Nappi.

A pesare, almeno nella ricostruzione proposta durante la puntata, anche un particolare ricordato da Jolanda Renga: l’occhiolino rivolto da Awed a Lorella Cuccarini in occasione di una precedente votazione. Un gesto che aveva alimentato i dubbi sulla loro possibile complicità.

La Cerimonia delle Polveri cambia tutto

Con cinque concorrenti ancora in gioco, Alessia Marcuzzi ha dato il via alla Cerimonia delle Polveri. Il gruppo ha scelto all’unanimità di eliminare Biondo, riducendo a quattro il numero dei finalisti.

A quel punto Giulia Salemi e Jolanda Renga avrebbero voluto chiudere la partita, mentre Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno insistito per proseguire con le eliminazioni. I due hanno indicato Jolanda Renga; lei e Giulia Salemi hanno invece votato Daniele Gattano, pur ritenendolo un Leale.

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Dopo due votazioni terminate in parità, al terzo scrutinio Jolanda Renga ha cambiato scelta puntando su Pasquale La Rocca. Giulia Salemi, però, ha votato Jolanda, determinandone l’uscita.

Giulia Salemi eliminata a un passo dal traguardo

Rimasti in tre, Giulia Salemi ha nuovamente proposto di terminare il gioco. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, invece, hanno scelto di continuare e hanno fatto convergere i voti su di lei.

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Per Giulia Salemi, che aveva superato l’ultima Traditrice, la delusione è arrivata proprio dai compagni Leali. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca sono così rimasti gli unici concorrenti in gara e si sono divisi in parti uguali il montepremi.

La strategia dei vincitori: fiducia e sangue freddo

La chiave del successo è stata l’intesa maturata durante il programma tra Daniele Gattano e Pasquale La Rocca. Un rapporto di fiducia che, nel finale, ha consentito loro di agire in modo compatto e di controllare le votazioni decisive.

Daniele Gattano si è distinto per la continuità dei suoi sospetti: già nella prima puntata aveva indicato Lorella Cuccarini, per poi votare nel corso delle Round Table anche Awed e Valentina Nappi. Pasquale La Rocca ha invece mostrato una strategia più mobile, riuscendo a orientare il gruppo in momenti cruciali, a cominciare dall’eliminazione di Awed.

Il verdetto premia dunque due modi differenti di interpretare il gioco: la lucidità nelle accuse e la capacità di costruire alleanze. In un reality fondato sul sospetto, a fare la differenza è stata soprattutto la fiducia reciproca tra i due vincitori.