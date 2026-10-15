Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati: tutta la verità sulla rottura dei “Prelemi”

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe arrivata al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni su una presunta crisi, emergono nuovi dettagli che sembrerebbero confermare la fine della relazione.

A rilanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha parlato di una rottura definitiva, escludendo l’ipotesi di una semplice fase di difficoltà. Secondo quanto riferito, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip avrebbero anche deciso di interrompere la convivenza, trasferendosi in abitazioni separate. Una scelta che sarebbe maturata senza particolari tensioni, con la volontà comune di mantenere rapporti sereni soprattutto per il bene del figlio Kian, nato nel gennaio 2025. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La domanda di Alberto Matano e il silenzio di Giulia Salemi

Ad alimentare i sospetti ha contribuito anche quanto accaduto lunedì 12 ottobre durante La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Ospite della trasmissione, Giulia Salemi si è trovata di fronte alla promessa di una «domandona» da parte del presentatore. Un riferimento che Gabriele Parpiglia aveva collegato sui social proprio alla presunta separazione. La domanda, però, non è mai arrivata: «Il tempo è finito, te la farò la prossima volta», ha spiegato Matano congedando l’ospite. Un episodio che ha alimentato ulteriormente le voci, senza tuttavia fornire alcuna conferma. Qualche giorno prima, durante una puntata del podcast Non lo faccio per moda, era stata la stessa Salemi a evitare di approfondire la propria situazione sentimentale, cambiando argomento quando Matano, questa volta nelle vesti di intervistato, le aveva rivolto una domanda sul matrimonio.

Dal Grande Fratello Vip alla nascita del figlio Kian

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli era nata nel dicembre 2020 nella casa del Grande Fratello Vip, conquistando rapidamente l’affetto del pubblico. Dopo il reality, la coppia aveva iniziato una convivenza a Milano, condividendo anche diversi progetti professionali. Nel 2023 aveva attraversato una crisi, successivamente superata, mentre nell’estate del 2024 era arrivato l’annuncio della gravidanza. La nascita di Kian, nel gennaio 2025, sembrava aver consolidato ulteriormente il loro legame. Oggi, però, le indiscrezioni raccontano una situazione diversa. Né Salemi né Pretelli hanno confermato o smentito ufficialmente la separazione. Resta dunque il riserbo sulla loro vita privata, mentre l’attenzione dei fan si concentra soprattutto sul futuro della famiglia e sulla serenità del bambino.