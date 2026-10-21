Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, cosa sta succedendo davvero? La nuova indiscrezione che arriva da Miami

Tra voci di crisi e presunti tradimenti, spunta il racconto di un incontro con l’ex gieffino, che starebbe vivendo un momento particolarmente delicato

Non si placano le voci sulla presunta crisi sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, è tornata al centro del gossip dopo una serie di indiscrezioni che parlano di un possibile allontanamento e persino di un presunto tradimento.

A infiammare le discussioni sono state anche le indiscrezioni circolate su Dagospia, mentre una segnalazione arrivata da Miami e condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiunto nuovi interrogativi sulla situazione sentimentale dei due.

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Le indiscrezioni di Dagospia sul presunto tradimento

Tra le voci che hanno maggiormente alimentato il gossip ci sono quelle relative a un possibile tradimento all’interno della coppia, rilanciate anche da Dagospia. Secondo quanto riportato da Ivan Rota, Giulia e Pierpaolo si sarebbero lasciati già da tempo e vivrebbero in abitazioni separate. Il giornalista ha inoltre fatto riferimento a una presunta infedeltà, senza però fornire prove pubbliche a sostegno dell’indiscrezione.

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Pierpaolo Pretelli a Miami e le voci sull’ex Ariadna Romero

Ad alimentare ulteriormente i sospetti è stato il viaggio di Pierpaolo Pretelli a Miami, dove vive la sua ex compagna Ariadna Romero, madre del suo primo figlio Leonardo.

Dagospia ha avanzato anche l’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma tra Pretelli e Ariadna Romero, facendo riferimento a un presunto incontro al Faena Miami Beach. Anche in questo caso si tratta di supposizioni: non ci sono conferme di un riavvicinamento sentimentale tra i due ex compagni.

La segnalazione a Deianira Marzano: un momento delicato

A gettare una luce diversa sulla vicenda è arrivata una segnalazione condivisa da Deianira Marzano attraverso una storia Instagram. Una persona, rimasta anonima, sostiene di aver incontrato Pierpaolo Pretelli a Miami, in compagnia di alcuni amici comuni, e di aver avuto modo di parlare con lui.

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Secondo il racconto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip starebbe attraversando un periodo particolarmente complicato, durante il quale sarebbe chiamato a prendere decisioni importanti. Pretelli avrebbe inoltre manifestato il desiderio di trascorrere del tempo con il figlio e di allontanarsi temporaneamente dal clamore mediatico, lamentando la diffusione di notizie false e ricostruzioni infondate.

Nessuna conferma ufficiale sulla crisi

Tra indiscrezioni su una separazione, ipotesi di tradimento e presunti riavvicinamenti con vecchi amori, la situazione sentimentale di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a essere avvolta nell’incertezza.

La segnalazione da Miami suggerisce che Pretelli possa essere alle prese con questioni personali delicate, ma non permette di stabilire se le difficoltà riguardino effettivamente il rapporto con Giulia. Per il momento, né la presunta rottura né le voci di tradimento hanno ricevuto una conferma ufficiale dai protagonisti.