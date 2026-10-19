Giulia Salemi si racconta senza filtri: «Oggi proteggo maniacalmente la mia vita privata»

Giulia Salemi si racconta in un’intervista rilasciata a TGcom24. La conduttrice, 33 anni, ripercorre le proprie radici familiari, le insicurezze legate all’aspetto fisico e la nuova vita da mamma, mentre continua il successo del podcast «Non lo faccio x Moda», arrivato alla quarta edizione e a oltre 107 milioni di visualizzazioni e ascolti complessivi.

Le radici iraniane e la preoccupazione per i familiari

Nata a Piacenza da padre italiano e madre di origini iraniane, Giulia Salemi racconta di avere riscoperto con il tempo il valore della propria identità italo-persiana. «Da piccola vivevo con più difficoltà il fatto di essere metà straniera, oggi invece ne sono orgogliosa», confida a TGcom24.

Pubblicità

Il legame con l’Iran resta profondo, anche perché nel Paese vivono parenti e amici. L’ultima visita risale all’adolescenza. La situazione internazionale le impedisce oggi di programmare serenamente un ritorno e la spinge a mantenere contatti frequenti con i familiari, ai quali ha anche offerto ospitalità in Italia.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La maternità e i valori da trasmettere a Kian

Un posto centrale nella sua vita è occupato da Kian, il figlio avuto con Pierpaolo Pretelli. La conduttrice desidera trasmettergli anche la cultura persiana: la nonna gli parla nella propria lingua e la famiglia ha scelto una tata iraniana. Accanto alle tradizioni, vuole insegnargli disciplina, responsabilità e rispetto per il valore delle cose, principi appresi dalla madre durante l’infanzia.

Il rapporto con il corpo e le insicurezze

Il passato da modella e finalista a Miss Italia non l’ha messa al riparo dalle insicurezze. Per anni Giulia Salemi si è sentita giudicata per il proprio aspetto, ma la maternità ha cambiato il suo sguardo sul corpo. «Ho spostato le mie priorità e vivo il mio corpo con maggiore serenità», spiega.

Nell’intervista affronta anche il tema della medicina estetica. Racconta di aver pensato a un intervento al seno a causa di una cicatrice e di un’asimmetria legate a un linfangioma avuto da bambina, senza però aver preso una decisione definitiva.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«Non lo faccio x Moda»: oltre i pregiudizi

Con il podcast «Non lo faccio x Moda», Giulia Salemi vuole andare oltre le etichette attribuite a chi lavora sui social. Il format ospita artisti, sportivi, giornalisti e creator per conversazioni che lasciano spazio ad esperienze e fragilità personali.

«Devo faticare molto per dimostrare che non sono una persona superficiale solo perché lavoro sui social», afferma. La conduttrice rivendica il desiderio di essere ascoltata senza giudizi affrettati e riflette anche sulle difficoltà che le donne incontrano per ottenere riconoscimento e parità nel lavoro.

Pubblicità

La presunta rottura con Pierpaolo Pretelli

Alle riflessioni personali si affiancano le indiscrezioni sulla relazione con Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato di una presunta separazione e di una convivenza interrotta. A rilanciare ulteriormente le voci è stato Dagospia, dove il giornalista Ivan Damiano Rota ha sostenuto che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati da tempo e vivrebbero separati. Rota ha anche alluso a una possibile infedeltà con l’espressione «È solo una questione di corna». Non ha però fornito riscontri né attribuito responsabilità: tanto la rottura quanto l’ipotesi di tradimento restano indiscrezioni, senza conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

L’intervista a TGcom24 non affronta direttamente la presunta rottura. Giulia Salemi spiega invece di aver imparato a proteggere maggiormente la propria vita privata dopo aver visto in passato le sue emozioni strumentalizzate. Una scelta che rende ancora più importante distinguere le dichiarazioni della conduttrice dalle ricostruzioni del gossip.

Il desiderio di non essere ridotta a un’etichetta

Il filo conduttore del racconto è la volontà di affermare un’identità più ampia di quella costruita dalla televisione e dai social. «Sono tante cose e sono stanca di essere ridotta a una sola etichetta», dice Giulia Salemi, rivendicando la libertà di parlare degli argomenti che le stanno davvero a cuore.