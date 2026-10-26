GF Vip, Alex Belli punta il dito contro Varsi e Roncaccia: tensione alle stelle nella Casa. Cos'è successo

La notte trascorsa da Piera e Megan nella voliera scatena critiche, battibecchi e accesi confronti tra i concorrenti

Un nuovo lunedì nella Casa del Grande Fratello Vip si apre all’insegna delle polemiche. Alex Belli, tra i primi a svegliarsi, si concede un caffè in giardino prima di accorgersi che Piera Meloni e Megan Ria hanno trascorso la notte nella voliera. Una scoperta che lo porta a criticare il comportamento di Varsi e Roncaccia, dai quali si sarebbe aspettato un gesto di galanteria.

La critica di Alex: «Mandano avanti le ragazze»

Parlando con Guendalina Tavassi, Andreas Müller e Danto, l’attore esprime il proprio disappunto: «Mandano avanti le ragazze». Prima di formulare un giudizio definitivo, però, precisa: «Indagheremo. Vedremo, non voglio tirar sentenze ancor prima del tempo». Anche Andreas Müller si dice sorpreso, pur sottolineando che soltanto i diretti interessati possono chiarire quanto accaduto.

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Raggiunte Piera Meloni e Megan Ria, Alex Belli si complimenta con loro per aver affrontato la notte all’aperto: «Nutrite tutto il mio rispetto, brave». Poi domanda perché nella voliera non ci siano stati Varsi e Roncaccia. Piera spiega che gli accordi sono cambiati durante la notte e che i ragazzi avrebbero coperto il turno pomeridiano: «Si stava bene, eravamo tranquille».

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La galanteria divide i concorrenti

La questione torna al centro della conversazione in cucina, mentre si prepara una vellutata di zucca. Alex Belli elogia Danto per il tempo trascorso nella gabbia e torna a chiedersi perché Roncaccia non abbia almeno portato un caffè a Piera: «Tu dimmi se questa roba qua, in un mondo normale, può funzionare. La galanteria dov’è andata a finire?».

L’attore aggiunge: «L’amore vero si vede qui. Quando ci sono gli striscioni con gli aerei, poi sono belli tranquilli». Carmen Di Pietro condivide le sue perplessità: «La galanteria non c’è più». Alex Belli ribadisce che, se avesse saputo che le due concorrenti avrebbero dormito fuori, si sarebbe offerto di sostituirle.

Il battibecco con Giulia Provvedi

Nel dibattito interviene anche Giulia Provvedi, che invita Alex a essere coerente: «La galanteria dovrebbe essere sempre utilizzata in ogni momento. Non a tratti». La replica dell’attore è netta: «Non voglio parlare con te perché non voglio litigare con te». Il confronto si interrompe senza ulteriori chiarimenti.

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Piera chiarisce: «È stata una nostra scelta»

Poco dopo Piera Meloni raggiunge Alex Belli e spiega che nessuno ha imposto a lei e a Megan Ria di dormire nella voliera: «Siamo state io e Megan a decidere di dormire fuori, non è che ci hanno obbligato». Alex ribadisce che la sua critica riguarda il comportamento che avrebbe tenuto personalmente al posto di Roncaccia.

Quando l’attore le chiede se avrebbe gradito un caffè al risveglio, Piera risponde: «Non mi sarebbe cambiato nulla». La concorrente sottolinea inoltre che i due ragazzi sono rimasti a lungo in giardino con loro durante la notte, un’attenzione che considera già un gesto gentile.

Il confronto mette così in evidenza due visioni diverse della galanteria: da una parte le aspettative di Alex Belli, dall’altra la libertà di scelta rivendicata da Piera Meloni. Resta da vedere se l’attore deciderà di parlarne direttamente con Varsi e Roncaccia.