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GF Vip, anticipazioni del 26 ottobre: scintille nella Casa, scontri, lacrime e grandi sorprese
Torna questa sera su Canale 5 il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La tredicesima puntata si preannuncia ricca di confronti, sorprese e nuove tensioni tra i concorrenti della Casa.
Alex Belli al centro delle polemiche
Dopo l’accesa lite con Alessandro Roncaccia nell’ultima diretta, Alex Belli è finito nel mirino di diversi coinquilini. Anche Marina La Rosa, che sembrava aver ritrovato un’intesa con l’attore, ha preso nuovamente le distanze da lui. Nel corso della puntata Belli sarà chiamato a confrontarsi con i suoi rivali e a rispondere alle critiche.
Valeria Marini e le tensioni nella Casa
Non mancano le frizioni tra Valeria Marini e alcune delle concorrenti più adulte. Tra accuse, parole pesanti e incomprensioni, la diretta farà il punto sui rapporti sempre più difficili all’interno del gruppo.
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La sorpresa per Giulia Provvedi
Momento emozionante per Giulia Provvedi, provata dai contrasti con Alex Belli, dalla fine di un’amicizia e dalla lontananza dagli affetti. Sua sorella gemella Silvia Provvedi entrerà nella Casa per abbracciarla e darle sostegno.
Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro: una sfida speciale
Le amiche Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si contenderanno un premio molto desiderato: la possibilità di utilizzare un telefono per ascoltare una voce e ricevere notizie attese da settimane.
Imitazioni e spettacolo
Spazio anche al divertimento con una prova di imitazioni tra Andreas Müller e Alessandro Varsi. I due concorrenti vestiranno rispettivamente i panni di Francesco Gabbani e Franco Califano, cercando di conquistare il pubblico sui social.
Televoto: quattro concorrenti a rischio
Al televoto ci sono Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. Il risultato individuerà il primo concorrente candidato ad abbandonare il gioco.
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