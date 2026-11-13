GF Vip, lite furiosa tra Alex Belli e Roncaccia: «Non mi devi toccare!». La Casa è una polveriera

Tutto nasce da alcuni cestini di parmigiano e degenera durante la preparazione delle piadine. Gli animi si infiammano e i concorrenti si dividono

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Un servizio al ristorante si è trasformato in una lunga serie di discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti dello scontro Alessandro Roncaccia e Alex Belli, tornato per coordinare la prova del Grande Fratello Bistrot. Tra urla, accuse e prese di posizione, le tensioni sono proseguite fino a tarda notte.

La prova del Bistrot e i primi contrasti

Alex Belli è rientrato nella Casa per presentare ai concorrenti una sfida: gestire un ristorante e accogliere ospiti speciali giovedì 12 novembre. Nel ruolo di executive chef, ha distribuito i compiti: Alessandro Roncaccia agli antipasti, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi al servizio, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa alle stoviglie, Valeria Marini come sous chef.

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Le difficoltà nella preparazione dei cestini di formaggio hanno acceso il primo confronto. Belli ha invitato Roncaccia a prestare attenzione e a concentrarsi sui venti antipasti da realizzare. Il concorrente ha reagito: “Io devo stare zitto e lavorare? Io parlo quanto mi pare. Ora vado a fumare una sigaretta, poi faccio la doccia e la sauna”.

Anche Giulia Provvedi è intervenuta in difesa del compagno, dopo essere stata rimproverata per averlo aiutato anziché dedicarsi al servizio: “Zitto ci stai tu e non ti azzardare mai più a dirmi di stare in silenzio”. Quando Belli le ha chiesto di tornare in sala, la concorrente ha replicato: “Non mi muovo, sto dove mi pare. Tu non mi puoi urlare in faccia”.

La piadina con i fiocchi di latte fa esplodere la lite

Un secondo scontro è scoppiato durante la preparazione delle piadine. Terminato lo squacquerone, Belli ha proposto di utilizzare fiocchi di latte come alternativa. Roncaccia ha contestato la scelta: “La piadina con i fiocchi di latte non si può guardare”, criticando anche l’organizzazione delle provviste.

La discussione è degenerata. Belli ha sbattuto la mano sul bancone e, secondo il racconto dell’episodio, ha lanciato le piadine sul piano di lavoro, ribadendo la necessità di rispettare le indicazioni dello chef: “Tu all’executive chef non rispondi così!”. Roncaccia ha risposto: “Non sto zitto, perché tu sei un incompetente”.

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Le accuse di spintoni e le reazioni dei concorrenti

Dopo la lite, nella Casa sono emerse letture differenti dell’accaduto. Valeria Marini ha ipotizzato che il Grande Fratello avesse affidato a Belli il ruolo di uno chef particolarmente severo. Marina La Rosa ha contestato questa giustificazione: “Essere rigido è un conto, ma non è che gli hanno detto di aggredire Alessandro”.

Durante la notte Roncaccia ha accusato Belli di averlo spinto e strattonato: “Non mi ha dato una spinta leggera, mi ha dato uno spintone [...] non deve mettermi nemmeno un dito addosso”. Si tratta della versione riferita dal concorrente, non di una dinamica verificata indipendentemente nel testo disponibile.

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Il confronto con Federica Morello

La tensione ha coinvolto anche Federica Morello, criticata da Roncaccia per aver scherzato con Belli dopo l’accaduto: “Ma tu stai con me o con lui?”. Federica ha spiegato di aver cercato di calmare entrambi durante la discussione.

Parlando poi con Megan Ria, Morello ha sostenuto che Roncaccia avesse provocato Belli con risate e commenti sarcastici: “Alessandro gli gridava dietro e rideva”. Secondo la concorrente, i due avrebbero contribuito entrambi all’escalation.

La prova culinaria ha così lasciato spazio a uno dei confronti più accesi della serata, dividendo i concorrenti tra chi critica i modi di Belli e chi ritiene che le provocazioni abbiano alimentato lo scontro.