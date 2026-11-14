GF Vip, Alex Belli lascia il reality e si sfoga dopo la puntata: «Il sipario cala»

La tensione esplode nella Casa e prosegue in diretta. Dopo le critiche e le scuse, l'attore prende una decisione clamorosa

Pubblicità

Un nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Alex Belli ha annunciato il suo addio al reality dopo le polemiche nate dalla lite con Alessandro Roncaccia nel bistrot allestito all’interno della Casa. L’attore era tornato nel programma dopo l’eliminazione per interpretare il ruolo di responsabile del ristorante temporaneo. Ma il suo atteggiamento ha acceso uno scontro destinato a proseguire anche durante la puntata in diretta.

La lite nel bistrot e il richiamo di Ilary Blasi

Al centro della discussione, i toni utilizzati da Alex Belli nei confronti di Alessandro Roncaccia. Durante la puntata, Ilary Blasi ha rimproverato l’attore per il comportamento tenuto nel locale. Belli ha replicato sostenendo che stesse semplicemente recitando una parte, quella dello chef severo chiamato a dirigere la brigata: «Ma era un personaggio. Le regole di ingaggio sono queste». Secondo l’ex concorrente, il problema sarebbe stato il mancato coinvolgimento degli altri partecipanti nel gioco proposto dalla produzione.

Pubblicità

Pubblicità

Le scuse di Alex Belli e le critiche di Selvaggia

Dopo il confronto con la conduttrice, Alex Belli ha riconosciuto di aver esagerato e ha chiesto scusa: «Il gioco è bello se lo facciamo tutti insieme». Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente il suo comportamento, giudicando ingiustificabile l’atteggiamento aggressivo nei confronti di Roncaccia. A suo parere, Belli avrebbe cercato di provocare una reazione del concorrente. Poco dopo il dibattito, l’attore ha lasciato lo studio, con la sua poltrona rimasta vuota.

L’addio sui social: «Questa sera servo la mia ultima portata»

A puntata conclusa, Alex Belli ha affidato ai social un lungo messaggio per spiegare la decisione. Ad accompagnarlo, un’immagine simbolica realizzata con l’intelligenza artificiale: una clessidra rotta, un cappello da chef, l’occhio del Grande Fratello e una cloche con la scritta «Game Over». L’attore ha ribadito di essere rientrato nella Casa con l’obiettivo di costruire una dinamica televisiva, non di dover difendere continuamente il ruolo assegnatogli: «No, questo non è il mio gioco».

Il sipario cala, almeno per ora

Nel messaggio, Belli ha sottolineato di non voler rinnegare l’esperienza vissuta, ma di considerare conclusa la propria partecipazione: «Questa sera servo la mia ultima portata». Poi la chiusura, in pieno stile teatrale: «Il sipario cala. E questa volta non c’è nessun to be continued. Game over».

Resta da vedere se l’addio sarà definitivo o se il reality riserverà un ulteriore ritorno dell’attore.