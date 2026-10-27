GF Vip, puntata del 26 ottobre: Alex Belli contro tutti e Valeria Marini a rischio eliminazione

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Una puntata dominata dalle tensioni, ma anche da momenti di commozione e qualche parentesi di leggerezza. Lunedì 26 ottobre il Grande Fratello Vip è tornato su Canale 5 con la tredicesima diretta, condotta da Ilary Blasi insieme alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Al centro della serata soprattutto Alex Belli, chiamato a confrontarsi con diversi coinquilini, e Valeria Marini, finita nel mirino delle altre concorrenti e poi penalizzata dal televoto.

Alex Belli, il confronto con Roncaccia e le accuse della Casa

Il primo faccia a faccia è quello tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, dopo gli attriti dei giorni precedenti. L’attore rimprovera al coinquilino di vivere soprattutto in funzione del rapporto con Piera Meloni; Roncaccia ribatte accusandolo di voler imporre agli altri il proprio modo di stare nella Casa. Anche Selvaggia Lucarelli interviene criticando l’atteggiamento di Belli, che rivendica invece di aver movimentato il reality.

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La tensione sale ulteriormente con Alessandro Varsi, che conferma le pesanti critiche rivolte all’attore. Belli abbandona il confronto, mentre Varsi prova a ridimensionare le proprie parole. Successivamente, anche Marina La Rosa e Giulia Provvedi contestano il comportamento dell’attore. La frattura tra Belli e Provvedi appare ormai profonda.

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Valeria Marini tra polemiche e lacrime

Non è una serata facile neppure per Valeria Marini. Nel confronto con Marina La Rosa, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi emergono accuse legate alla convivenza quotidiana, alla condivisione degli spazi e al timore delle nomination. Ilary Blasi interrompe a un certo punto la discussione sulle pulizie, invitando le concorrenti a cambiare argomento.

Il clima cambia quando Marini ripercorre le difficoltà della sua vita privata, parlando della solitudine e delle delusioni personali. La showgirl si commuove e riceve una lettera della sorella Claudia Marini, che le ricorda l’affetto della famiglia. Anche le opinioniste le rivolgono parole di incoraggiamento.

Esibizioni, giochi e momenti più leggeri

Spazio anche allo spettacolo con la gara di imitazioni: Andreas Müller si esibisce nei panni di Francesco Gabbani sulle note di Occidentali’s Karma. Nella sfida del ventilatore gigante tra Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, è quest’ultima ad aggiudicarsi la possibilità di telefonare al fidanzato Federico.

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Il verdetto: Valeria Marini candidata all’eliminazione

Il televoto tra Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini non determina un’uscita immediata. Il pubblico salva prima Roncaccia e poi Belli; nel confronto conclusivo è Marini a risultare la meno votata. La showgirl diventa così candidata alla prossima eliminazione.

Commentando l’esito, Valeria Marini dichiara: «Sono contenta di essere arrivata fin qua e il discorso di rimanere qui o no non mi mette così tanta ansia quanto le nomination».

Le nuove nomination e la corsa alla finale

Nel finale, Alex Belli si allontana momentaneamente dalla Casa attraverso una porta di sicurezza per calmarsi, prima di rientrare. Le nuove nomination mandano al televoto Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia. Il meno votato diventerà il secondo candidato all’eliminazione insieme a Valeria Marini, mentre il più votato conquisterà il posto di primo finalista.