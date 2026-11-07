GF Vip, continua la crisi degli ascolti: The Voice Senior batte Ilary Blasi

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La sfida degli ascolti televisivi di venerdì 6 novembre 2026 premia ancora una volta Antonella Clerici.

La nuova puntata di The Voice Senior, trasmessa su Rai 1, ha conquistato 3.024.000 telespettatori, pari al 20,7% di share, superando nettamente il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

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La sedicesima puntata del reality (clicca QUI per il resoconto), si è fermata a 1.827.000 spettatori con il 15,6% di share, confermando le difficoltà del programma nel riconquistare il pubblico delle prime edizioni.

Grande Fratello Vip ancora sotto i 2 milioni di spettatori

Il reality di Canale 5 continua a non superare la soglia dei 2 milioni di telespettatori, un risultato lontano dai numeri registrati negli anni di maggiore popolarità del format, quando le versioni Nip e Vip riuscivano a catalizzare l’attenzione di milioni di italiani. La concorrenza di The Voice Senior si conferma particolarmente forte: il talent musicale di Rai 1, grazie alle esibizioni dei concorrenti e alla conduzione di Antonella Clerici, mantiene un vantaggio di quasi 1,2 milioni di spettatori e 5,1 punti percentuali di share.

Gli ascolti delle altre reti: bene Harry Potter e Crozza

Secondo i dati Auditel riportati da Davide Maggio, su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale ha raccolto 1.214.000 spettatori (7,9%), mentre su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 984.000 spettatori (7,6%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha raggiunto 1.031.000 spettatori (5,9%), seguito da Propaganda Live su La7 con 813.000 spettatori (6,1%). Su Rai 2 la replica de L’Ispettore Coliandro 6 ha ottenuto 640.000 spettatori (3,8%), mentre Mi Manda Raitre su Rai 3 ha registrato 512.000 spettatori (3,5%). Infine, su Tv8 Avvocato Ligas ha conquistato 435.000 spettatori (2,4%) nel primo episodio e 449.000 (3,3%) nel secondo.