Ascolti Tv, The Voice Senior trionfa ancora: Grande Fratello Vip in calo, ecco i dati Auditel

Nuova vittoria per Antonella Clerici nella sfida degli ascolti televisivi del venerdì sera. La seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda ieri, 16 ottobre, su Rai 1, ha conquistato 3.292.000 spettatori, pari al 24,1% di share, superando nettamente il Grande Fratello Vip di Canale 5, che si è fermato a 1.900.000 telespettatori con il 16,6%. Un risultato che conferma il successo del talent musicale, già vincitore del confronto della settimana precedente, quando aveva ottenuto il 24% contro il 18% del reality.

Grande Fratello Vip, eliminato Moreno Morello

La decima puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto), condotta da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste, è stata caratterizzata da diversi momenti di tensione. Al centro della serata lo scontro generazionale tra giovani e veterani della Casa, l’incontro tra Giancarlo Danto e suo padre e il televoto che ha decretato l’eliminazione di Moreno Morello, costretto ad abbandonare definitivamente il programma. Nonostante le dinamiche e i confronti tra i concorrenti, il reality non è riuscito a tenere il passo dello show musicale di Rai 1, perdendo anche terreno in termini di share rispetto alla settimana precedente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Gli ascolti delle altre reti

Secondo i dati Auditel riportati da Davide Maggio, su Rai 2 il film Estranei ha raccolto 695.000 spettatori con il 4,2% di share, mentre su Italia 1 Hounds of War ha registrato 785.000 spettatori e il 4,7%. Su Rai 3 Force of Nature – Oltre l’inganno si è fermato a 432.000 spettatori (2,6%). Buon risultato per Quarto Grado su Rete 4, seguito da 1.003.000 telespettatori con l’8,1%, mentre Propaganda Live su La7 ha raggiunto 779.000 spettatori e il 6,2%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ha ottenuto 277.000 spettatori (1,8%) e sul Nove Fratelli di Crozza ha totalizzato 919.000 spettatori, pari al 5,4% di share.