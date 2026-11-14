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Ascolti TV, The Voice Senior travolge il GF Vip: Ilary Blasi crolla al 13,8%
La sfida del venerdì sera premia Rai 1, che conquista oltre 3,3 milioni di spettatori. Canale 5 resta indietro con appena 1,6 milioni
Venerdì 13 novembre è andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, ormai vicino alla finalissima prevista per il 30 novembre. La serata è stata segnata da tensioni e confronti, a cominciare dallo scontro tra Federica Morello e Alessandro Roncaccia e da quello tra il protagonista di Italia Shore e Alex Belli.
Nel corso della puntata è arrivata anche l’eliminazione di Giancarlo Danto, mentre Giulia Provvedi è stata proclamata terza finalista del reality condotto da Ilary Blasi.
La sfida degli ascolti: vince Antonella Clerici
Sul fronte degli ascolti, a prevalere è stata la finalissima di The Voice Senior su Rai 1, condotta da Antonella Clerici: il talent ha raccolto 3.326.000 spettatori, pari al 23,3% di share. Su Canale 5, Grande Fratello Vip si è fermato a 1.661.000 spettatori e al 13,8% di share.
Il distacco tra le due trasmissioni è stato dunque di 9,5 punti percentuali di share, con il programma di Rai 1 davanti anche per numero di telespettatori.
Gli ascolti delle altre reti
Su Italia 1, Harry Potter e la camera dei segreti ha ottenuto 1.058.000 spettatori (7,3%), mentre su Rete 4 Quarto Grado ne ha totalizzati 921.000 (7%). Su La7, Propaganda Live ha raggiunto 834.000 spettatori (6,1%).
Su Rai 2, la replica de L’Ispettore Coliandro 8 ha interessato 681.000 spettatori (4%). Su Rai 3, Mi Manda Raitre ha registrato 591.000 spettatori (4%), dopo una presentazione seguita da 729.000 spettatori (3,9%).
Sul Nove, Fratelli di Crozza ha raccolto 1.045.000 spettatori (5,8%). Su Tv8, Avvocato Ligas ha ottenuto 415.000 spettatori (2,3%) nel primo episodio e 390.000 (2,9%) nel secondo.
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