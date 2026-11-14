The Voice Senior 2026, Giovanni Scribano vince la finale: trionfa il talento del team Arisa

Dopo una lunga carriera e la battaglia contro una malattia, il musicista veneto conquista il pubblico e trionfa nel talent di Rai 1.

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È Giovanni Scribano il vincitore di The Voice Senior 2026. Il cantante e musicista veneto, 61 anni, ha conquistato la settima edizione del talent show di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, nella finalissima andata in onda venerdì 13 novembre.

Una vittoria emozionante per l'artista della squadra di Arisa, che ha convinto il pubblico da casa con la sua voce e la sua capacità interpretativa, portando sul palco “Ricordati di me” di Antonello Venditti.

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A decretare il successo è stato il televoto, che gli ha assegnato il 48,13% delle preferenze nella sfida decisiva tra i quattro superfinalisti.

The Voice Senior, Giovanni Scribano batte gli altri tre finalisti

La serata conclusiva ha visto sfidarsi dodici concorrenti, suddivisi tra le squadre dei coach Arisa, Fiorella Mannoia, Nek e della coppia formata da Clementino e Rocco Hunt.

Dopo una prima fase di esibizioni, il pubblico ha scelto i quattro artisti ammessi alla superfinale: Giovanni Scribano, team Arisa; Anna Cuomo, team Fiorella Mannoia; Sabrina Brodosi, team Fiorella Mannoia; Cristina Orsi, team Nek.

Nell'ultima votazione, Scribano ha avuto la meglio sugli altri tre concorrenti, regalando ad Arisa la vittoria della settima edizione del programma.

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Chi è Giovanni Scribano, il vincitore di The Voice Senior 2026

Originario di Monastier di Treviso, Giovanni Scribano, conosciuto anche come Gianni, è un musicista e polistrumentista con una lunga esperienza artistica.

La sua passione per la musica nasce all'età di 12 anni, quando uno zio gli regala la prima chitarra. Da quel momento comincia un percorso che lo porterà a esibirsi con diverse formazioni musicali, sviluppando un particolare amore per il rock.

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Tra i suoi riferimenti musicali figurano i Led Zeppelin e i Pink Floyd, artisti che hanno accompagnato la sua crescita e contribuito a formare la sua identità musicale.

A 17 anni intraprende l'attività professionale, partecipando nel corso della carriera a migliaia di concerti in Italia e in Europa. Oltre a cantare, si dedica alla composizione, alla scrittura musicale e all'attività di pianista e intrattenitore.

La malattia e il ritorno alla musica: la storia che ha emozionato il pubblico

Dietro il successo di Giovanni Scribano c'è anche una vicenda personale particolarmente intensa.

Il cantante ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile a causa di una malattia, che lo aveva costretto ad allontanarsi temporaneamente dalle scene.

La musica ha rappresentato un elemento fondamentale del suo percorso di ripresa, diventando uno stimolo per ritrovare fiducia e tornare a esibirsi.

La partecipazione a The Voice Senior ha segnato così una nuova fase della sua carriera, culminata nella vittoria davanti a milioni di telespettatori.

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Dalle Blind Auditions alla vittoria con Arisa

Il percorso di Scribano nel talent era cominciato con una coinvolgente interpretazione di “Più su” di Renato Zero, durante le Blind Auditions.

La sua esibizione aveva convinto sia Arisa sia la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt a girare le rispettive poltrone. Il cantante aveva quindi deciso di affidarsi ad Arisa, dando vita a un percorso artistico che lo ha portato fino alla finalissima.

Tra le interpretazioni più apprezzate anche “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, proposta durante la semifinale.

Nella serata conclusiva, invece, Scribano ha scelto “Ricordati di me” di Antonello Venditti, riuscendo a conquistare la maggioranza dei voti del pubblico.

Cosa vince Giovanni Scribano a The Voice Senior 2026

Oltre al titolo di vincitore della settima edizione, Giovanni Scribano si è aggiudicato il trofeo del programma e soprattutto la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia.

Un'opportunità importante per un artista che, dopo tanti anni di esperienza e un periodo difficile della propria vita, torna a essere protagonista sulla scena musicale nazionale.

La sua vittoria conferma lo spirito di The Voice Senior, un programma che offre ai cantanti over 60 la possibilità di rimettersi in gioco e dimostrare che il talento e la passione per la musica non hanno età.