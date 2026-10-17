GF Vip, Moreno Morello eliminato. Valeria Marini in crisi minaccia di lasciare la Casa

La decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 16 ottobre 2026 su Canale 5, ha regalato una serata movimentata tra discussioni, lacrime e colpi di scena. A guidare la diretta Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ad accendere subito gli animi è stato il confronto tra Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, nato da incomprensioni sulla lista della spesa e diventato il simbolo della crescente rivalità tra i giovani e il gruppo soprannominato Villa Arzilla.

Valeria Marini minaccia di abbandonare il reality

Al centro della serata Valeria Marini, ancora scossa dalla caduta avvenuta durante la precedente puntata con Carmen Di Pietro. La showgirl non ha apprezzato i filmati ironici e i meme sull’incidente: «Ho preso una bella testata in faccia, mi sono fatta male senza motivo», ha protestato. Carmen ha precisato: «Volevo saltarle in braccio come quando abbiamo fatto l’esibizione. È stato un incidente».

Tra le critiche degli altri concorrenti e il clima teso, Valeria è scoppiata in lacrime: «Non ce la faccio più psicologicamente». Nonostante tutto, si è esibita con Carmen sulle note di Vamos a bailar, dopo un videomessaggio di Paola Iezzi. Durante le nomination ha persino provato a votare sé stessa, dichiarando: «Me ne voglio andare», ma il voto non è stato considerato valido. Alla fine, incoraggiata anche dalle opinioniste, ha deciso di restare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Moreno Morello è il secondo eliminato

Il televoto ha decretato l’uscita di Moreno Morello, in nomination con Marina La Rosa, Jonathan Kashanian, Andreas Müller, Megan Ria e Giacomo Gallani. Dopo la salvezza dei primi concorrenti, il verdetto definitivo è arrivato in studio. L’ex inviato di Striscia la Notizia ha commentato con ironia: «Non so se dire che sono stato eliminato o sono stato liberato, visto il clima che c’era nella Casa». Morello ha osservato che entrare nel reality senza alleati già consolidati può rendere più difficile la convivenza.

Alleanze, discussioni e una sorpresa emozionante

Tra gli altri momenti della puntata, il chiarimento tra Alex Belli e Marina La Rosa, che hanno raccontato la nuova sintonia nata dopo le iniziali incomprensioni. «È l’unica persona in questo momento con cui ho piacere di parlare», ha spiegato Belli, mentre Marina ha escluso un coinvolgimento sentimentale. Tensione anche tra Andreas Müller e Megan Ria per il diverso rapporto con la danza: invitato a una sfida di ballo, Andreas ha rifiutato. Il momento più toccante è stato invece l’incontro tra Giancarlo Danto e il padre Carmelo, entrato nella Casa nel giorno del suo compleanno. Spazio anche a un’esibizione musicale anni Cinquanta, con la vittoria dei giovani nel sondaggio social.

Le nuove nomination

La puntata si è conclusa con le nomination palesi. A finire al televoto sono Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian. Il meno votato dal pubblico diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. Le tensioni tra i concorrenti, intanto, continuano a ridisegnare gli equilibri della Casa.