Grande Fratello Vip, Alex Belli furioso lascia lo studio in diretta: Ilary Blasi spiazzata

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Un’uscita di scena improvvisa e destinata a far discutere quella di Alex Belli, protagonista di un nuovo colpo di scena durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. L’attore, appena eliminato dal reality, ha deciso di abbandonare lo studio televisivo in segno di protesta, dopo aver ascoltato le motivazioni delle nomination espresse dai suoi ex compagni di avventura.

La protesta dopo le nomination

A scatenare la reazione di Alex Belli è stato l’esito delle nomination, che hanno portato al televoto Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi.

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L’attore, già critico nei confronti delle dinamiche della Casa e delle scelte degli altri concorrenti, non ha nascosto la propria delusione, annunciando di non voler continuare a partecipare al programma come ospite in studio.

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«Certamente non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati», ha dichiarato rivolgendosi alla conduttrice Ilary Blasi.

Il saluto a Ilary Blasi e alle opinioniste

Prima di lasciare lo studio, Alex Belli ha voluto salutare la conduttrice e le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. «Vuoi qualcosa che non sia scontato, Ilary?», ha esordito l’attore, provocando l’immediata reazione della presentatrice: «Oddio, che paura». Poi il saluto: «Ringrazio te, Ilary, che sei la padrona di casa. Ringrazio voi che siete state le mie opinioniste favolose».

Infine, la decisione definitiva: «Esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata». Poche parole prima di alzarsi e allontanarsi dallo studio, lasciando sorpresi i presenti.

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Non è la prima fuga dell’attore

Non si tratta del primo gesto clamoroso di Alex Belli durante questa edizione del reality. Già nelle settimane precedenti, quando era ancora concorrente, l’attore si era reso protagonista di un temporaneo allontanamento dalla Casa.

Dopo la nuova uscita di scena, in studio si è cercato di capire se fosse possibile contattarlo. Jonathan Kashanian ha però spiegato che l’attore non aveva con sé il telefono, rendendo impossibile raggiungerlo nell’immediato.

La trasmissione è quindi proseguita regolarmente, mentre resta aperto l’interrogativo su un eventuale ritorno di Alex Belli nelle prossime puntate.