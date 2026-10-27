Grande Fratello Vip, ascolti ancora deludenti: il reality arranca al 16,8% di share

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Il Grande Fratello Vip continua a faticare nella sfida degli ascolti televisivi. La puntata di lunedì 26 ottobre 2026, trasmessa su Canale 5, ha registrato 1.743.000 spettatori e il 16,8% di share. Un risultato che non rappresenta il minimo stagionale, ma che conferma la difficoltà del reality a trovare un pubblico più ampio e stabile.

Il confronto con le ultime puntate

Rispetto a venerdì 23 ottobre, quando il programma aveva raccolto 1.809.000 spettatori e il 15,7% di share, il dato di lunedì mostra una diminuzione di circa 66mila spettatori, accompagnata però da un aumento di poco più di un punto percentuale nello share. I due indicatori non coincidono necessariamente: la quota di pubblico può salire anche quando il numero assoluto di telespettatori scende.

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Il confronto con lunedì 19 ottobre è meno favorevole: in quella serata il reality aveva ottenuto 1.870.000 spettatori e il 17,3% di share. In una settimana si perdono quindi circa 127mila spettatori e mezzo punto di share.

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Dall’esordio di settembre a oggi: un andamento altalenante

La stagione era partita il 17 settembre con 1.879.000 spettatori e il 16,9% di share. Il 21 settembre è arrivato uno dei risultati migliori, con 1.906.000 spettatori e il 18,3%. Da allora, però, gli ascolti hanno alternato recuperi e nuove frenate, senza una progressione duratura.

Il passaggio più difficile è stato quello del 2 ottobre: appena 1.555.000 spettatori e il 13,8% di share. Anche il 9 ottobre il programma si è fermato al 15,2%, mentre il 12 ottobre è risalito al 17,5%. Il 16 ottobre ha raggiunto 1.900.000 spettatori, ma con uno share del 16,6%. Numeri che raccontano una platea oscillante, più che una vera ripartenza.

La media resta intorno al 16%

Considerando le prime dodici puntate, fino al 23 ottobre, la media pubblicata per questa edizione era di circa 1,787 milioni di spettatori e il 16,4% di share. Aggiungendo il risultato del 26 ottobre, la media aritmetica delle tredici puntate si colloca intorno a 1,784 milioni e al 16,4%. Il nuovo appuntamento, dunque, non modifica sostanzialmente il quadro complessivo.

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Il nodo della tenuta in prima serata

Il problema del GF Vip non è soltanto la singola serata sottotono, ma la difficoltà di superare stabilmente la soglia dei due milioni di spettatori. Anche quando lo share risale, il programma continua a muoversi su valori relativamente contenuti per un reality di punta della rete.

La sfida per le prossime puntate sarà trasformare i recuperi episodici in una crescita continuativa. Per il momento, il 16,8% del 26 ottobre fotografa un reality che mantiene un proprio pubblico, ma non ha ancora trovato la spinta necessaria per cambiare passo.