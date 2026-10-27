GF Vip, Ilary Blasi bacchetta Alex Belli e Alessandro Roncaccia dopo la lite: «Avete superato i limiti»

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La tensione torna protagonista al Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì 26 ottobre, Ilary Blasi è intervenuta sulla lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, scoppiata nei giorni precedenti e arrivata a un passo dallo scontro fisico. A evitare che la situazione degenerasse era stato l’intervento degli altri concorrenti, che avevano separato i due.

Il richiamo di Ilary Blasi

Durante la nuova diretta, la conduttrice ha voluto affrontare personalmente l’accaduto, ricordando ai protagonisti i limiti da rispettare all’interno della Casa: «Siete andati oltre i limiti tollerabili nella Casa». Un richiamo in linea con la maggiore attenzione ai comportamenti dei concorrenti nei reality Mediaset, nell’ambito dell’indirizzo editoriale promosso da Pier Silvio Berlusconi.

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Alex Belli: «La mia famiglia deve restare fuori»

Inizialmente nessuno dei due ha chiesto scusa. Alex Belli ha però spiegato le ragioni della sua reazione: a farlo infuriare sarebbe stato il riferimento di Roncaccia alla precedente esperienza nel reality e alla celebre «chimica artistica» con Soleil Sorge, vissuta allora sotto gli occhi della moglie Delia Duran.

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«Noi siamo chiamati a parlare di quello che succede nella Casa. Mia moglie, la mia famiglia, mio figlio, di cui siamo molto fieri, sono fuori da quella porta e volevo mettere un limite. Ero molto arrabbiato, in quel momento è venuta fuori una parte di me che io conosco ma magari gli altri no. Il problema è che stavamo parlando di un’edizione di cinque anni fa. Io sono chiamato a commentare quello che succede qui», ha dichiarato Belli.

La replica di Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia ha spiegato di essersi sentito provocato dai giudizi di Belli, che aveva definito lui e Piera noiosi e finti. L’attore non ha ritrattato: a suo giudizio, alcuni dei concorrenti più giovani starebbero vivendo il programma come un villaggio turistico, senza creare dinamiche capaci di coinvolgere il pubblico.

L’intervento di Cesara Buonamici e le scuse

A esaminare il comportamento dei protagonisti è stata anche l’opinionista Cesara Buonamici. Secondo la sua lettura, Belli aveva espresso un giudizio sulle dinamiche del gioco, mentre la discussione si era poi spostata sul piano personale, con espressioni offensive come «attore da quattro soldi», «schifoso», «bastardo» e «viscido».

Il confronto è rimasto acceso anche in diretta: di fronte alla iniziale indisponibilità a scusarsi per le parole pronunciate, Belli si è allontanato dalla postazione del collegamento. Solo in seguito sono arrivate le scuse, che hanno consentito di riprendere il dialogo. Resta il richiamo della conduttrice: il confronto, anche duro, non può trasformarsi in aggressione o insulto personale.