Grande Fratello Vip, Piera Meloni in lacrime per Alessandro Roncaccia: «Sto sbagliando e basta»

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Un momento di relax in giardino si trasforma in uno sfogo carico di emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla festa di Halloween, Piera Meloni si lascia andare a una lunga confidenza con Megan Ria, raccontando le proprie paure per il rapporto che sta nascendo con Alessandro Roncaccia e per ciò che potrebbe accadere una volta terminata l’esperienza nel reality.

Piera Meloni divisa tra Alessandro Roncaccia e il passato

Distese sui lettini a prendere il sole, le due concorrenti affrontano il tema dei sentimenti. Piera Meloni ammette di essere interessata ad Alessandro Roncaccia, ma di non riuscire a vivere con totale serenità il loro avvicinamento.

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A frenarla è soprattutto il pensiero della relazione conclusa con l’ex fidanzato Gian Marco e delle conseguenze che le sue scelte potrebbero avere fuori dalla Casa.

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La concorrente confessa di sentirsi emotivamente indietro rispetto ad Alessandro e di voler procedere con cautela, nonostante entrambi sembrino attribuire grande importanza al legame che sta nascendo.

Il consiglio di Megan Ria: «Concediti di sbagliare»

Ad ascoltarla è Megan Ria, che prova a rassicurarla sottolineando come anche Alessandro sembri intenzionato a non accelerare i tempi.

«Anche lui è tirato», osserva la ballerina, invitando l’amica a vivere i propri sentimenti senza lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni.

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Poi arriva un consiglio diretto: «Concediti di sbagliare». Parole che, però, non bastano a tranquillizzare Piera, sempre più combattuta tra il desiderio di lasciarsi andare e i sensi di colpa per quanto accaduto nella sua vita sentimentale.

Le lacrime e la paura del giudizio del pubblico

È a questo punto che Piera Meloni cede all’emozione. «Sto sbagliando e basta», risponde all’amica, prima di scoppiare in lacrime.

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A tormentarla non sono soltanto i dubbi sulla relazione con Alessandro Roncaccia, ma anche il timore di essere giudicata da chi segue il programma senza conoscere fino in fondo la sua storia.

«La gente non sa quello che c’è stato prima», spiega, riferendosi al rapporto con l’ex fidanzato.

La concorrente è consapevole che quanto sta vivendo avrà conseguenze anche dopo il reality. «Non è una cosa che nasce e muore qua», aggiunge, pensando al confronto che potrebbe attenderla sia con Alessandro sia con Gian Marco.

L’abbraccio di Megan dopo lo sfogo

Di fronte alle lacrime dell’amica, Megan Ria continua a incoraggiarla, invitandola a non anticipare problemi e situazioni che potrà affrontare soltanto una volta fuori dalla Casa.

Il confronto si conclude con un abbraccio consolatorio, mentre per Piera Meloni resta aperto l’interrogativo più difficile: seguire i propri sentimenti oppure lasciarsi condizionare dal passato e dal giudizio degli altri?