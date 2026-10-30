Grande Fratello Vip, Piera Meloni pronta a lasciarsi andare con Roncaccia: il patto segreto

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Nella Casa del Grande Fratello Vip i sentimenti sembrano procedere con il freno tirato. Tra flirt interrotti e tenerezze che non diventano qualcosa di più, a riaccendere la curiosità del pubblico è una promessa legata alla prossima puntata.

Flirt in sospeso e critiche nella Casa

L’eliminazione di Giacomo Gallani ha interrotto il legame con Megan Ria, che si è poi avvicinata ad Alessandro Varsi senza sviluppi evidenti. Anche il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia resta sospeso tra coccole e indecisioni.

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Nell’ultima diretta Selvaggia Lucarelli ha giudicato noiosa questa intesa, osservazione condivisa da alcuni coinquilini, convinti che i due non facciano passi avanti.

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La confidenza e il patto con sé stessa

Parlando con Marina La Rosa, Piera ha ammesso che qualcosa è successo, pur ridimensionandone la portata: «Qualcosa c’è stato, ma niente di che, nulla di incisivo, poi vedremo».

Poi ha spiegato di aver preso una decisione, subordinata alla permanenza nel reality: «Per adesso ho fatto un patto. Quale? Se non esco venerdì, allora… Un patto con me stessa, non con lui. Se non esco venerdì potrei sciogliermi un attimo, sciogliere la riserva. Perché non ha senso sciogliermi adesso. Vedremo che cosa succederà».

La sorpresa del televoto

C’è però un dettaglio che la ventitreenne ignora: la votazione non è eliminatoria, ma serve a individuare il primo finalista e il secondo candidato all’eliminazione. La sua permanenza nella Casa, dunque, non è in discussione in questa occasione. Resta da vedere se manterrà la promessa e darà una svolta al rapporto.

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La prudenza e gli impegni professionali

Nei giorni scorsi, confidandosi con Alex Belli, aveva inoltre accennato a contratti stipulati prima dell’ingresso nel programma. Secondo le indiscrezioni, potrebbero riguardare collaborazioni con marchi e una radio. Il timore di compromettere la propria immagine spiegherebbe almeno in parte la cautela mostrata davanti alle telecamere, ma si tratta di un’ipotesi, non di una motivazione confermata.

La prossima puntata potrebbe quindi chiarire se alle parole seguiranno i fatti.