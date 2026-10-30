GF Vip, Alex Belli è una furia contro Piera e Roncaccia: «Falsi come Giuda»

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Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione tra Alex Belli e la coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a crescere. L’attore non ha mai nascosto i propri dubbi sulla sincerità del loro legame e, nelle ultime ore, è tornato a criticarli duramente durante una conversazione con Federica Morello.

Alex Belli contro la coppia: «Falsi come Giuda»

Belli ha ironizzato sui gesti d’affetto tra i due concorrenti, giudicandoli poco spontanei e accusando Roncaccia di voler mostrare davanti alle telecamere un’immagine diversa di sé.

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«Che limoni devono tirarsi, che si danno i bacini tipo Il tempo delle mele? [...] Falsi come Giuda siete».

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L’attore ha poi richiamato alcune barre rap scritte nella Casa, nelle quali era stata messa in discussione la relazione e si faceva riferimento anche a Gianmarco, citato come possibile figura nella vita di Piera fuori dal programma. Si tratta di insinuazioni e giudizi espressi dai concorrenti, non di fatti accertati.

Piera Meloni frena sul futuro con Alessandro Roncaccia

Intanto, alcune dichiarazioni di Piera Meloni hanno riacceso il dibattito tra gli spettatori. Parlando con Jonathan Kashanian, la concorrente ha spiegato che la vicinanza nata nella Casa non implica necessariamente un rapporto già definito una volta terminato il reality.

«Quando esci da qua dici: “Come stai? Ci andiamo a prendere un caffè, vediamoci”. È normale, ma questo non vuol dire che c’è qualcosa di stabilito [...] Quello che sarà sarà, se va bene bene, se no va bene lo stesso».

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La nomination e la frase che fa discutere

A suscitare ulteriori reazioni è stata una confidenza fatta da Piera a Marina. La concorrente ha collegato la possibilità di lasciarsi andare maggiormente con Roncaccia all’esito della prossima nomination.

«Ho fatto un patto con me stessa: se non esco venerdì potrei… sciogliermi un attimo. Perché se no non ha senso farlo adesso. Vediamo venerdì cosa succederà. Io mi sento che uscirò».

Una frase che alcuni utenti sui social hanno interpretato come un possibile messaggio rivolto al pubblico in vista del televoto. È però soltanto una lettura degli spettatori: Piera non ha formulato un’esplicita richiesta di essere salvata. Resta da vedere se il rapporto con Alessandro Roncaccia evolverà e se le tensioni con Alex Belli.