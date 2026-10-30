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GF VIp, Varsi e Jonathan senza freni su Megan Ria: "Me la sco***ei forte", "Facciamo una cosa a tre". Web in rivolta
Dall’intesa nata nella Casa del Grande Fratello Vip alle polemiche sui social. Al centro dell’attenzione finiscono Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian, dopo una conversazione su Megan Ria che ha suscitato critiche tra diversi utenti del web.
L’avvicinamento tra Megan Ria e Alessandro Varsi
Nelle ultime settimane Megan Ria e Alessandro Varsi si sono mostrati sempre più vicini. In seguito alla vittoria di un gioco, i due hanno avuto l’opportunità di trascorrere una notte insieme in suite. Alcuni spettatori hanno interpretato determinati movimenti sotto le lenzuola come il possibile segnale di un’intimità maggiore, ma non ci sono conferme di quanto ipotizzato.
Le dichiarazioni durante la conversazione con Jonathan
Nelle scorse ore Alessandro Varsi ha parlato del proprio interesse fisico per Megan Ria con Jonathan Kashanian. Nel corso del dialogo, secondo quanto riportato da Isa e Chia, Varsi ha dichiarato: «Ti dico la verità, me la sc*perei forte a lei, me la sc*perei forte».
La risposta di Jonathan Kashanian è stata: «Non avevo dubbi, forse anche io, ti capisco… ah una cosa a tre?». A quel punto Alessandro Varsi avrebbe aggiunto, ridendo: «Sì, la facciamo diventare il nostro giocattolo».
Le reazioni del web e la richiesta dei fan
È stata soprattutto quest’ultima espressione a provocare reazioni negative su X. Alcuni utenti hanno giudicato le parole offensive nei confronti di Megan Ria e hanno chiesto che il filmato della conversazione venga mostrato alla concorrente durante una puntata.
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