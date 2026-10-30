GF Vip, Jonathan si sbilancia su Varsi: «Siamo una coppia, mi coccola di nascosto». La reazione di Marina

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Un legame fatto di abbracci, attenzioni lontano dagli occhi degli altri e perfino gelosia. Jonathan Kashanian ha raccontato ai suoi compagni della Casa il rapporto speciale che lo unirebbe ad Alessandro Varsi, suscitando però la perplessità di Marina La Rosa. Secondo la concorrente, dietro le confessioni potrebbe esserci una strategia per evitare l’eliminazione.

Marina La Rosa mette in dubbio il racconto

Marina non ha nascosto i propri sospetti e ha accusato Jonathan di voler puntare sull’interesse del pubblico per una possibile coppia omosessuale: «Ora capisco che stai giocando tutte le tue carte per poter restare in questa casa. Tu sai bene che c’è ancora quel pubblico che spera in una relazione omosessuale». Un’interpretazione contestata da Kashanian, che ha ribadito la sincerità del proprio coinvolgimento.

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Jonathan racconta le coccole con Varsi

Per spiegare quanto sia intenso il rapporto, Jonathan ha paragonato la loro vicinanza a quella tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni: «Lui con me è molto affettuoso e coccoloso. Voi non avete idea della quantità di coccole che ci facciamo. Noi ci siamo fatti 50 volte le coccole che si sono fatti Roncaccia e Piera. Lui quando viene nel letto, mi dà un braccio, una gamba, dormiamo abbracciati».

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Kashanian ha parlato anche di gelosia, ricordando le due notti trascorse da Varsi in suite con Megan Ria: «A me ha dato fastidio che quando gli hanno dato la suite con Megan, per due notti non è venuto a darmi la buonanotte. Questo mi è dispiaciuto tanto». Nonostante l’incredulità degli altri concorrenti, Jonathan ha assicurato di non stare scherzando.

«Mi fa sentire coccolato e protetto»

Incalzato dalle domande di Marina La Rosa sui suoi sentimenti, Jonathan ha chiarito che la vicinanza con Alessandro rappresenta per lui una fonte importante di affetto: «Lui mi fa sentire molto coccolato e protetto e mi dà molte attenzioni che nessuno vede, anzi, soprattutto quando nessuno di voi vede. Lui è stato la mia fonte di affetto fisico. Con gli altri non ho questo legame. Io ho bisogno del suo affetto fisico e se non me lo dà io rosico».

La sorpresa di Megan Ria

A complicare il quadro c’è il recente avvicinamento tra Megan Ria e Alessandro Varsi, soprattutto dopo le due notti trascorse insieme nella suite. Tra i concorrenti sono circolate domande su un eventuale bacio, ma dal racconto non emerge alcuna conferma.

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Interpellata da Marina, Megan ha ammesso di aver sottovalutato fino a quel momento il coinvolgimento di Jonathan: «Io lo guardavo un po’ stranita. Io anche ieri non capivo se Jonathan mi avesse chiesto di me e Alessandro per curiosità di noi due o per cose che riguardano sé stesso. Ora ho scoperto che era tutto per sé stesso. Che non c’è niente di male, ma io non avevo capito che era così forte. Aveva tirato in ballo questa cosa in maniera velata alcune volte, ma non così esplicita. Io credevo che scherzasse o che fosse una cosa di curiosità, invece no, è proprio serio».

Un rapporto ancora tutto da chiarire

Resta dunque aperta la domanda che divide la Casa: Jonathan e Alessandro vivono davvero un rapporto sentimentale, oppure le parole di Kashanian descrivono un legame affettivo interpretato in modo diverso dai protagonisti? Per Marina La Rosa potrebbe trattarsi di una mossa di gioco; per Jonathan, invece, le attenzioni ricevute da Varsi hanno un significato personale e profondo. Saranno i prossimi confronti a chiarire la situazione.