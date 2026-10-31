Grande Fratello Vip, Piera Meloni si sfoga dopo le critiche: «Non cambio per nessuno»

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Le critiche ricevute durante la puntata del Grande Fratello Vip continuano a pesare su Piera Meloni. Dopo il confronto in diretta, la concorrente si ritrova in giardino con Megan Roncaccia, Varsi e Danto e torna a parlare dei giudizi espressi dalle opinioniste sul rapporto che sta vivendo nella Casa.

Piera non nasconde la delusione e cerca di chiarire le ragioni del proprio comportamento. Megan prova a rassicurarla, ipotizzando che quelle osservazioni siano state soprattutto provocazioni per spingerla a mostrare un carattere più deciso. Anche Roncaccia la invita a ridimensionare le critiche: si tratta, sottolinea, di opinioni personali che non necessariamente rispecchiano il pensiero del pubblico.

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«Io sono così»: la risposta alle opinioniste

La concorrente rivendica il diritto di restare fedele a se stessa, senza cambiare atteggiamento per conquistare consensi o prolungare la permanenza nel reality. “Io sono così. Non cambio per rimanere al Grande Fratello. Se vogliono cose da me che io non voglio dare, non le avranno”, afferma con fermezza.

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Sul futuro della relazione con Roncaccia, Piera preferisce non fare promesse: una volta fuori dalla Casa, i due potrebbero continuare a piacersi oppure scoprire di non essere compatibili. Per il momento, vuole vivere il rapporto senza forzature.

Le «lacrime di coccodrillo» e il fastidio per i giudizi

A ferirla in modo particolare è stato il riferimento alle “lacrime di coccodrillo”. Secondo Piera, qualunque scelta avesse fatto sarebbe stata comunque criticata. Anche se avesse ignorato Gian Marco per raggiungere immediatamente Roncaccia, qualcuno avrebbe trovato qualcosa da contestarle.

La concorrente ammette che le parole delle opinioniste continuano a infastidirla, soprattutto perché sente di conoscere bene i propri sentimenti e non vuole doverne dimostrare la sincerità agli altri.

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Roncaccia la rassicura: «Conta quello che viviamo noi»

Roncaccia cerca allora di riportare l’attenzione sul rapporto che stanno costruendo, ricordandole che i giudizi esterni sono inevitabili. “Sappiamo noi come stiamo bene sotto le coperte”, le dice, invitandola a non lasciarsi condizionare da commenti e provocazioni.

Piera ribadisce infine la propria posizione: intende continuare a vivere ciò che prova con spontaneità, senza trasformare i sentimenti in una prova da superare davanti alle telecamere.