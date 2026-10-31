Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro ritrova il primo amore dopo 45 anni: scoppia la passione nella suite

Pubblicità

Una cena nella suite, le canzoni degli anni Settanta e poi i baci davanti alle telecamere. Il ritorno di Luigi Avagliano nella Casa del Grande Fratello Vip ha riservato a Carmen Di Pietro ben più di un tuffo nel passato. La showgirl ha ritrovato il fidanzato dell’adolescenza dopo circa 45 anni e, durante il loro secondo incontro nel reality, la confidenza si è trasformata in tenerezza e passione.

Una notte di baci e ricordi

I due si erano già riabbracciati lunedì 19 ottobre, ripercorrendo i tre anni trascorsi insieme da ragazzi. Carmen Di Pietro aveva poi manifestato il desiderio di rivederlo e il programma le ha organizzato una nuova sorpresa: una serata a due nella suite, cominciata con una cena romantica.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la conclusione della quattordicesima puntata, condotta da Ilary Blasi, la showgirl ha voluto sapere se Luigi Avagliano fosse davvero libero da legami sentimentali. Lui le ha confermato di essere single. Sulle note di brani come “E tu” e “Anima mia”, i due si sono abbracciati e baciati più volte.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le confidenze a Marina La Rosa

Quando Luigi Avagliano ha lasciato la Casa, intorno alle tre del mattino, Carmen Di Pietro ha raccontato l’incontro a Marina La Rosa, senza nascondere l’emozione: «Abbiamo parlato tanto, poi ci sono state cose. Ci siamo baciati, ci sono stati sfregamenti, coccole. Lui si ricorda tutto, quando mi sono diplomata, quando sono andata via da Salerno, quando sono tornata. Si ricorda le date, tutto. Per me l’importante è che è libero e a quanto pare lo è da parecchio».

Per la concorrente, quella trascorsa con il suo ex è già una delle esperienze più intense di questa edizione del reality. E non sarebbe destinata a restare soltanto un ricordo televisivo: «Per me è stata un’emozione unica. Se tra qualche tempo mi chiederanno che cosa mi ricordo di questo GF Vip, dirò la serata passata nella stanza con lui. Ci siamo promessi che ci vedremo fuori».

La storia nata al mercato di Salerno

Il legame tra Carmen Di Pietro e Luigi Avagliano risale all’adolescenza della showgirl. Trasferitasi a Salerno da bambina, Carmen lo conobbe a 14 anni: lui vendeva olive al mercato e proprio quel lavoro gli valse il soprannome di “olivaro”. La loro relazione durò tre anni, tra incontri nascosti alla madre di lei e giri in Vespa.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La showgirl ha ricordato con affetto anche i primi baci in automobile: «Poi ha preso un’auto, la 500, e ricordo che metteva i giornali ai vetri quando dovevamo baciarci, perché all’epoca anche i baci erano scandalosi».

A separarli non fu un litigio, ma il cambiamento delle loro vite. Dopo il diploma, Carmen Di Pietro cominciò a frequentare Roma per sostenere provini e inseguire una carriera nello spettacolo. «Non abbiamo chiuso per un motivo preciso, non ti saprei dire perché è successo. Io ero sempre a Roma e con il passare del tempo è finita», ha raccontato.

La promessa di rivedersi lontano dalle telecamere

Negli anni successivi, tornando al mercato di Salerno, Carmen Di Pietro aveva cercato più volte con lo sguardo il banco delle olive di Luigi Avagliano, senza ritrovarlo. Il reality ha reso possibile quell’incontro atteso per decenni e, dopo i baci nella suite, i due hanno deciso di non escludere un nuovo capitolo della loro storia. Per sapere se la complicità ritrovata continuerà anche fuori dalla Casa bisognerà attendere la fine del programma.