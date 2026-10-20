Grande Fratello Vip, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia ignorati per due puntate: le loro reazioni

Due puntate del Grande Fratello Vip senza un servizio, una clip o un intervento dedicato a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Nelle dirette di venerdì 16 e lunedì 19 ottobre, i due concorrenti sono stati chiamati in causa da Ilary Blasi soltanto per le nomination, quando hanno espresso e motivato le proprie scelte. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto dopo la rottura tra Piera e Gian Marco e il successivo avvicinamento ad Alessandro, vicende che sembravano destinate a trovare spazio nel racconto televisivo.

Dall’ironia alla delusione

Dopo la prima puntata senza riferimenti alla loro storia, Roncaccia aveva commentato con ironia: «Non abbiamo neanche l’adrenalina del post puntata perché non ci hanno considerato». Piera aveva ipotizzato una scelta deliberata degli autori: «Non ci hanno considerato perché secondo me lo fanno un po’ apposta, nel senso che ci lasciano senza pressione perché se ce la mettono…». «Se ce la mettono non gli diamo quello che vogliono, com’è giusto che sia», aveva aggiunto Alessandro. La concorrente aveva quindi concluso: «Eh sì, infatti teniamoci pronti per la puntata di lunedì».

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Ma anche nella diretta successiva non è arrivato il confronto atteso. Piera, che si aspettava un blocco dedicato anche in seguito all’arrivo di un abito tempestato di Swarovski inviato dalla redazione, ha manifestato un evidente disappunto.

Lo sfogo di Piera e le critiche allo spazio riservato agli over

«Questo programma non è io e Roncaccia perché io ho altro da dire e lui ha altro da dire, ma non è neanche colpa nostra perché se tu in puntata parli di me e Gian Marco o me e Roncaccia, io di cosa devo parlare? Di quello in cui tu mi chiami in causa. Che poi, in queste ultime due puntate, nemmeno ci hanno considerato», ha dichiarato Piera Meloni nel dopo puntata. Successivamente, parlando in cucina con gli altri concorrenti più giovani, ha criticato anche l’ampio spazio concesso ai gieffini over. Secondo Piera, i partecipanti più esperti avrebbero maggiore dimestichezza con le dinamiche televisive, mentre i più giovani sarebbero ancora alle prime armi. Una lettura che alimenta il dibattito sulla visibilità dei concorrenti e sulle scelte editoriali del reality.