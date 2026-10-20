GF Vip, Alessandro Roncaccia racconta la notte con Piera Meloni: «Baci sotto le coperte e dolci confessioni senza microfono»

Al Grande Fratello Vip potrebbe essere sul punto di nascere una nuova storia d’amore. Protagonisti sono Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, che nelle ultime settimane hanno mostrato una crescente complicità, attirando l’attenzione degli altri concorrenti e dei telespettatori.

A differenza della precedente edizione, caratterizzata da una presenza limitata di concorrenti giovani e dall’assenza di flirt particolarmente significativi, quest’anno il reality ha puntato su diversi protagonisti tra i venti e i trent’anni.

Pubblicità

Tra i possibili intrecci sentimentali, quello tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sembra essere il più promettente. A frenare il loro avvicinamento è stata soprattutto la situazione sentimentale della ragazza, che appena due settimane fa ha deciso di interrompere la relazione con il fidanzato.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Baci e coccole sotto le coperte: il racconto di Alessandro

Durante la notte, i due concorrenti hanno condiviso ancora una volta il letto, ma questa volta si sono nascosti sotto le coperte, alimentando la curiosità del pubblico. Sui social molti spettatori hanno ipotizzato che tra i due fosse finalmente scattato il primo vero bacio. A chiarire quanto accaduto è stato lo stesso Alessandro Roncaccia, che il mattino seguente si è confidato con Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani.

Il venticinquenne, già protagonista di Italia Shore, ha ammesso di provare una crescente attrazione nei confronti della coinquilina. «Sto iniziando a far fatica la notte. Un conto è che sei solo e non hai nessuno, un altro è se hai qualcuno nel letto che ti dà i bacetti, è difficile, sto facendo fatica».

Roncaccia chiarisce: «Nessun vero bacio sulle labbra»

Nonostante le immagini abbiano fatto pensare a qualcosa di più, Alessandro Roncaccia ha spiegato che tra lui e Piera Meloni ci sono stati soltanto baci affettuosi sul viso. «Comunque lei non è nemmeno furba, perché si copriva fino a sopra la testa e mi dava i baci sul mento. Ma se lei fa così, la gente che guarda pensa che ci stiamo baciando seriamente».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Secondo il concorrente, Piera Meloni sarebbe particolarmente timida e poco incline a mostrare apertamente i propri sentimenti davanti alle telecamere. «Se c’è stato un bacio vero? No! Giuro, non sono bugiardo, mi dava tutti i baci dolci sul viso. Poi alzava il lenzuolo con le mani, perché si vergogna a prescindere».

Le confessioni senza microfono e il tentativo di baciarla

L’intesa tra i due, però, non si limiterebbe alle coccole notturne. Alessandro Roncaccia ha raccontato che Piera Meloni, quando sono lontani dagli altri concorrenti, gli rivolge parole particolarmente affettuose.

Pubblicità

«Poi mi dice tutte cose carine senza il microfono e poi il pomeriggio fa la vergognosa. Cosa mi diceva? Cose tenere». Il giovane ha inoltre rivelato di aver già tentato di baciarla sulle labbra, senza però riuscirci: «Io ho provato a baciarla, però appena le sfioro le labbra lei si scosta. Io la mossa l’ho fatta. Lei non vede l’ora, è come me».

Dopo oltre un mese di convivenza nella Casa, dunque, il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sembra procedere lentamente, tra attrazione, timidezza e piccoli gesti d’affetto.

Resta da capire se i due riusciranno finalmente a superare le esitazioni e trasformare questa complicità in una vera storia d’amore, regalando al pubblico del Grande Fratello Vip una delle prime coppie della stagione.