GF Vip, Megan Ria commuove con il racconto della sua infanzia: «Non avevamo soldi, ci mancava il cibo»

Determinata, schietta e abituata a prendersi le proprie responsabilità. Al Grande Fratello Vip Megan Ria ha mostrato soprattutto il suo carattere forte, lasciando raramente spazio alle emozioni. Ma dietro la sicurezza della ballerina professionista, già concorrente di Amici, si nasconde una storia familiare segnata da rinunce, difficoltà economiche e una crescita arrivata troppo presto.

La danza come rifugio durante l’infanzia

Per Megan, oggi 21enne, la danza non è mai stata soltanto una professione: è stata un luogo di libertà, uno spazio in cui poter vivere con leggerezza gli anni dell’infanzia. Una visione che ha fatto emergere anche nel confronto con Andreas Muller, per il quale il ballo rappresenta soprattutto un lavoro.

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La sala prove era il posto in cui poteva sentirsi semplicemente una bambina, lontana dalle responsabilità che la aspettavano a casa.

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La separazione dei genitori e i sacrifici della madre

I genitori si sono separati quando Megan era molto piccola. È cresciuta con la madre Linda, di origini cubane e arrivata in Italia a 16 anni, e con il fratello minore Bryan, del quale si è spesso occupata. Linda ha lavorato come donna delle pulizie per sostenere la famiglia, affrontando numerosi sacrifici.

«Io dovevo tornare a casa e prepararmi le cose da sola, avevo un sacco di responsabilità. Ho fatto da mamma a mia mamma», ha raccontato Megan, descrivendo il peso di dover diventare adulta prima del tempo.

Le difficoltà economiche: «A volte ci mancava il cibo»

Nel suo racconto sono emersi anche i momenti più duri sul piano economico. Nonostante gli sforzi della madre per proteggerli dalle preoccupazioni, la famiglia ha attraversato periodi di grande precarietà.

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«Non avevamo soldi, andavamo alla Caritas, a volte ci mancava il cibo. Accendevamo le candele e non la luce», ha ricordato la ballerina.

Proprio Linda, nonostante tutto, l’ha incoraggiata a inseguire i suoi obiettivi e a non rinunciare alla passione per la danza. Un sostegno che Megan riconosce come decisivo nel proprio percorso.

La fragilità, il perdono e il coraggio di mostrarsi

Il passaggio più significativo del racconto non riguarda soltanto le difficoltà affrontate, ma la scelta di mostrare la propria vulnerabilità. Megan ha spiegato di aver deciso di perdonare i genitori per gli errori del passato, senza cancellare le ferite della sua infanzia.

Nel contesto di un reality, dove l’immagine pubblica spesso prevale sulla dimensione personale, la sua testimonianza offre un ritratto diverso: quello di una giovane donna che, dietro la disciplina della ballerina e un’apparente sicurezza, porta ancora con sé il peso di responsabilità assunte troppo presto. Ed è proprio questa sincerità a rendere il suo racconto particolarmente intenso.