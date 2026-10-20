GF Vip, Guendalina Tavassi sgancia la bomba su Giacomo e Megan: «Flirt finto, si conoscevano già prima del reality»

Scoppia la polemica nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonista Guendalina Tavassi, che ha messo in dubbio la sincerità dell’avvicinamento tra Giacomo Gallani e Megan Ria, sostenendo che i due si conoscessero già prima di partecipare al reality.

Tutto è cominciato durante l’ultima puntata, quando Ilary Blasi ha chiamato Guendalina in confessionale per commentare il possibile flirt. La concorrente romana aveva scherzato sull’intesa tra i due, raccontando di aver dispensato alcuni consigli sentimentali all’amico Giacomo.

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La nomination scatena la rabbia di Guendalina

Il clima è cambiato radicalmente dopo la diretta, quando Giacomo Gallani ha confessato a Guendalina di averla nominata. Una decisione che la Tavassi ha vissuto come un vero e proprio tradimento.

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«Un amico non nomina! Sei un infame, a Roma si dice così. Tu non sei un mio vero amico», ha sbottato la concorrente, accusando Gallani di essersi accordato con altri gieffini per mandarla al televoto.

Da quel momento Guendalina ha iniziato a confidarsi con alcuni compagni d’avventura, arrivando a mettere in discussione anche la nascente relazione tra Giacomo e Megan.

«Si conoscevano già fuori dalla Casa»

Parlando con Marina La Rosa e Giancarlo Danto, la Tavassi ha sostenuto che l’interesse tra i due concorrenti sarebbe soltanto una strategia per conquistare il pubblico ed evitare l’eliminazione.

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«È tutto finto. Non alimentate questo teatrino, perché questa storia non esiste. Quei due vogliono rimanere qui dentro», ha dichiarato.

Secondo Guendalina, Giacomo e Megan si sarebbero conosciuti prima dell’ingresso nella Casa e, se tra loro ci fosse stata una reale attrazione, avrebbero potuto iniziare una frequentazione già all’esterno.

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La concorrente ha ribadito le proprie convinzioni anche durante una conversazione notturna con Andreas, ipotizzando che i due possano arrivare a scambiarsi un bacio davanti alle telecamere per conquistare le simpatie dei telespettatori, proprio mentre entrambi si trovano in nomination.

Social divisi: c’è chi sostiene Guendalina e chi la critica

Le dichiarazioni della Tavassi hanno acceso il dibattito sui social. Alcuni utenti hanno accolto con curiosità la rivelazione sulla presunta conoscenza precedente tra Giacomo e Megan.

Altri, invece, hanno criticato il comportamento di Guendalina, sottolineando come durante la puntata avesse scherzato affettuosamente con Gallani sulla sua intesa con Megan, salvo poi accusarlo di falsità dopo aver scoperto la nomination.