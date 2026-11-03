GF Vip, furiosa lite per il cibo: Alex Belli annuncia lo sciopero della fame

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La tensione esplode nella Casa del Grande Fratello Vip subito dopo la diretta di ieri sera. Al centro della discussione c’è Alex Belli, accusato da alcuni concorrenti di aver tenuto per sé una parte delle provviste mentre gli altri cercavano qualcosa da mettere in tavola. L’attore respinge le accuse e, dopo una lunga notte di litigi, annuncia l’intenzione di iniziare uno sciopero della fame.

La serata era già stata movimentata per Belli, protagonista prima del cosiddetto “bigliettino gate”, poi della sorpresa di Delia Duran e dello scontro con Alessandro Roncaccia durante le nomination. Ma è dopo il saluto di Ilary Blasi che la situazione degenera.

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Il frigorifero in piscina fa scoppiare la polemica

Guendalina Tavassi racconta agli altri inquilini di aver visto Alex Belli e Valeria Marini mangiare in piscina insalata e mortadella. Secondo la concorrente, nel frigorifero personale dell’attore ci sarebbero altre scorte non condivise con il gruppo.

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«Lui ha tutta la scorta lì dentro! Ha la mortadella, altri affettati, fette di carne, ieri si è preso la farina per fare la focaccia. Se a voi sta bene, ok, ma non è giusto».

Megan Ria e Piera Meloni vanno a controllare il frigorifero e, stando al racconto, vi trovano soltanto della lattuga. Belli raggiunge gli altri in cucina e protesta per quello che considera un controllo ingiustificato delle sue abitudini alimentari.

«Ora mi controllate cosa mangio? Voi avete mangiato hamburger e lasagne. A 45 anni secondo voi io non posso mangiarmi qualche foglia di insalata?!».

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Lo scontro con Guendalina Tavassi

La discussione si accende ulteriormente quando Guendalina Tavassi insiste sulla presenza di carne, pasta e focaccia tra gli alimenti consumati dall’attore. Alex Belli nega di avere una scorta nascosta e ribatte con toni durissimi.

«Non ho una scorta, vieni a vedere quel maledetto frigo, ho un po’ di insalata e una fetta di pane. Come ti permetti di dire bugie?».

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Belli sostiene di aver utilizzato soltanto una piccola quantità di farina per preparare la focaccia e accusa gli altri di aver consumato troppo cibo. Arriva quindi la prima minaccia di digiuno.

«A me della fame non me ne frega nulla, sto cinque giorni senza mangiare».

Tavassi replica di averlo visto mangiare diversi alimenti e sottolinea che la mancanza di provviste è un problema collettivo. Anche Valeria Marini viene coinvolta: la concorrente contesta la ricostruzione della cena consumata in piscina e nega di aver mangiato una bowl come sostenuto dagli altri.

La ricerca di una soluzione e il salame ritrovato

Nella lite intervengono anche Andreas Muller e Carmen Di Pietro, mentre Federica Morello invita tutti a calmarsi. Poco dopo, Belli individua alcune verdure surgelate, zucca e circa due chili e mezzo di carne, proponendo di preparare una vellutata per il gruppo.

La proposta non convince Guendalina Tavassi, che torna ad accusarlo di aver preso per sé diversi alimenti. L’attore, esasperato, porta alcune fettine di carne nel frigorifero in piscina.

«Adesso me le prendo davvero dieci fettine di carne. Voi siete delle cavallette, dovunque passate finite tutto il cibo».

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A rendere il clima ancora più teso è Giancarlo Danto, che raggiunge la zona piscina e trova un salame, portandolo agli altri concorrenti.

Alex Belli annuncia quattro giorni di digiuno

Intorno alle tre di notte, lontani dagli altri inquilini, Alex Belli e Valeria Marini tornano a parlare delle accuse ricevute. È in quel momento che l’attore annuncia la propria decisione: rinunciare al cibo per alcuni giorni, come forma di protesta e per dimostrare ai compagni la propria determinazione.

«Domani inizio lo sciopero della fame. Faccio quattro giorni senza mangiare e dimostro a questi ragazzi che si può vivere senza proteine. Gli farò vedere la forza che io ho nel vedere il cibo e non mangiarlo».

Resta da vedere se Belli porterà avanti il proposito. Intanto la gestione della spesa e delle provviste si conferma uno dei motivi di maggiore attrito tra i concorrenti del GF Vip.