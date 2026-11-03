GF Vip, puntata 2 novembre: Jonathan Kashanian eliminato: scontri, lacrime e nuove nomination

Una serata ricca di emozioni e colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia, tra confronti accesi, momenti di commozione e rapporti sempre più tesi tra i concorrenti

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Una serata segnata da tensioni, chiarimenti e momenti di commozione. La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 2 novembre 2026 su Canale 5, ha visto l’uscita definitiva di Jonathan Kashanian. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra i temi più discussi, l’isolamento volontario di Alex Belli, le polemiche che coinvolgono Valeria Marini e i rapporti sempre più tesi tra gli inquilini.

Jonathan Kashanian lascia la Casa dopo il televoto

Al televoto eliminatorio erano finiti Jonathan Kashanian, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Valeria Marini. I primi a salvarsi sono stati Alex Belli, Piera Meloni e Carmen Di Pietro. Poi è arrivata la salvezza di Alessandro Varsi e di Valeria Marini: a dover abbandonare il reality è stato Jonathan Kashanian, quarto eliminato definitivo di questa edizione.

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La sua settimana era stata complicata dalle critiche per aver salvato Megan Ria, anziché l’amico Alessandro Varsi, durante una precedente catena di salvataggio. Jonathan ha respinto l’idea di aver agito per calcolo e, dopo il verdetto, ha commentato: «Sono sereno così, era il mio momento». Prima di uscire ha rivolto parole dure a Marina La Rosa: «Spero di non incontrare mai più una persona come te».

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Alex Belli nell’“Oblio”: il confronto con Marina La Rosa

Alex Belli ha scelto di trascorrere parte della settimana lontano dagli altri, allestendo un rifugio nei pressi della piscina, ribattezzato “Oblio”. Un gesto che Marina La Rosa e altri concorrenti hanno letto come una provocazione. Il confronto in diretta ha acceso nuovamente la discussione: «Sono stato così bene senza di te», ha detto Alex a Marina. Anche Andreas Müller ha espresso perplessità sul comportamento dell’attore, sostenendo di non capire dove finisca la persona e inizi il personaggio.

La crisi di Valeria Marini e il caso del biglietto

Valeria Marini è stata al centro di nuovi attriti con diversi coinquilini, tra cui Marina La Rosa, Federica Morello e Guendalina Tavassi. A far discutere è stato anche un biglietto consegnato ad Alex Belli: inizialmente al centro di versioni contrastanti, il messaggio originale, svelato sul finire della puntata, invitava a colpire Marina La Rosa nel gioco. Alex avrebbe modificato il contenuto per proteggere Valeria. La vicenda ha alimentato ulteriormente le diffidenze nella Casa.

Delia Duran entra nella Casa: emozioni per Alex Belli

Spazio anche ai sentimenti con la sorpresa organizzata per Alex Belli. Dopo un video dedicato al figlio Gabriel, l’attore ha incontrato la moglie Delia Duran, entrata nella Casa per abbracciarlo e baciarlo. La visita non ha però spento le polemiche: Delia ha avuto un confronto acceso con Marina La Rosa, confermando quanto il clima sia diventato teso.

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Le sorprese familiari e i rapporti tra concorrenti

Momenti più teneri hanno riguardato Alessandro Roncaccia, emozionato dall’arrivo della madre Donatella, che ha incontrato anche Piera Meloni. I due concorrenti hanno parlato del loro legame, lasciando emergere un rapporto ancora da definire. Carmen Di Pietro è tornata invece sull’incontro con Luigi, il suo primo amore, avvenuto nella puntata precedente. Nel corso della serata si è parlato anche del dispiacere di Giancarlo Danto per alcune parole ricevute da Marina La Rosa.

Nomination: quattro Vip a rischio eliminazione

In chiusura, le nomination palesi hanno portato al nuovo televoto Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Marina La Rosa, già prima finalista dell’edizione, non poteva essere nominata. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il concorrente meno votato sarà eliminato, secondo quanto comunicato dal programma.