Grande Fratello Vip, il bigliettino segreto di Valeria Marini scatena il caos: Alex Belli svela la verità

Un messaggio passato di nascosto nella Casa accende sospetti e tensioni tra i concorrenti. Tra accuse, smentite e confessioni, emerge un retroscena che coinvolge anche Marina La Rosa

Pubblicità

Un bigliettino consegnato lontano da occhi indiscreti, una frase sulla gelosia e due versioni inconciliabili. Al Grande Fratello Vip è esploso il caso che vede protagonisti Alex Belli e Valeria Marini. Durante la quindicesima puntata, Ilary Blasi ha mostrato una clip in cui la showgirl passa un foglietto all’attore chiedendogli di non farlo vedere.

Il foglietto mostrato in confessionale

Quando il Grande Fratello ha chiesto spiegazioni, Alex Belli ha esibito un messaggio che riportava: «Sono gelosa di Federica». Valeria Marini ha però negato con forza di aver scritto quelle parole: «Non è vero nulla, l’ha scritto lui! […] Non ho mai scritto che sono gelosa di Federica».

Pubblicità

Pubblicità

L’attore ha inizialmente ribadito di aver ricevuto il foglietto da lei, invitandola a prendere la vicenda con leggerezza. Ma una frase della showgirl ha alimentato i sospetti: «Non te l’ho dato io, non era quello il fogliettino».

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La confessione di Alex Belli durante la pubblicità

Come riportato da Biccy, durante una pausa pubblicitaria, Alex Belli ha ammesso di aver sostituito il messaggio originale con un altro, scritto da lui. Ha sostenuto di averlo fatto per proteggere Valeria Marini dal contenuto del primo foglio: «Mi ha dato il foglietto, ma c’era scritta un’altra cosa che era meglio non si vedesse».

Secondo il racconto dell’attore, il messaggio sulla gelosia verso Federica Morello sarebbe stato quindi un diversivo. Jonathan Kashanian ha espresso fiducia nella versione della Marini, contribuendo a riaprire il confronto.

Le accuse su Marina La Rosa e il nodo delle nomination

Tornata sulla vicenda in diretta, Ilary Blasi ha chiesto ai due concorrenti di chiarire il contenuto del foglietto. Alex Belli ha riferito che vi sarebbero state parole poco lusinghiere su Marina La Rosa, fino a ricostruire così il presunto messaggio: «Dobbiamo colpire Marina La Rosa perché è una persona cattiva».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Di tutt’altro tenore la versione di Valeria Marini, che ha dichiarato di aver scritto soltanto: «Chi vuoi nominare?». Marina La Rosa ha espresso dubbi sulla spiegazione di Belli, ipotizzando che il contenuto originario potesse essere più pesante o riguardare anche altre persone. Dubbi condivisi, secondo il racconto della puntata, anche da Guendalina.

Che cosa c’era davvero scritto?

Un particolare potrebbe collegare il biglietto alle strategie di voto. Subito dopo la consegna, Valeria Marini avrebbe detto a Alex Belli: «Strappalo dopo! […] Te l’ho scritto perché bisogna un attimo organizzarci».

Resta però un punto irrisolto: il testo originale non è stato mostrato al pubblico e le ricostruzioni dei protagonisti divergono. Tra possibili indicazioni sulle nomination e presunte critiche ad altri concorrenti, il “bigliettino-gate” continua così ad alimentare il confronto nella Casa.