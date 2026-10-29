GF Vip, Piera Meloni frena sull'intimità con Roncaccia per motivi contrattuali: «Vuole tutelare la sua immagine»

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Grande Fratello Vip, Piera Meloni rompe il silenzio: cosa c’è dietro i «contratti» citati nella Casa

La concorrente finisce al centro delle polemiche per il rapporto con Alessandro Ronaccia. Lo staff chiarisce il riferimento agli impegni professionali.

Una frase pronunciata nella Casa del Grande Fratello Vip ha riacceso le polemiche intorno a Piera Meloni. La concorrente, già criticata per il rapporto mai realmente decollato con Alessandro Ronaccia, è finita al centro di nuove accuse dopo aver fatto riferimento a presunte «ragioni contrattuali» che la spingerebbero a evitare momenti di intimità davanti alle telecamere. A chiarire il significato di quelle parole è intervenuto ora il suo staff.

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Le critiche in diretta e il rapporto con Ronaccia

La relazione tra Piera Meloni e Alessandro Ronaccia continua a far discutere. La giovane ha scelto di interrompere il legame con il fidanzato Gian Marco Ciaccia, ma nella Casa il suo avvicinamento al coinquilino è rimasto piuttosto tiepido.

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Durante la diretta, la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno messo in dubbio il reale interesse della concorrente per Ronaccia. Meloni è apparsa infastidita dalle osservazioni, senza però approfondire le ragioni del proprio comportamento.

La frase riferita ad Alex Belli e i sospetti sui social

A distanza di poche ore, parlando con Alex Belli, la concorrente avrebbe ricondotto la propria prudenza a questioni professionali. Secondo quanto riferito da Belli, Meloni avrebbe spiegato di non volersi concedere momenti di intimità con Ronaccia per «ragioni contrattuali».

L’assenza di ulteriori dettagli ha alimentato interpretazioni e sospetti sui social, dove alcuni utenti hanno ipotizzato, senza prove, che il rapporto tra i due fosse stato concordato prima dell’ingresso nel reality. Un’interpretazione che non trova conferma nelle parole riportate.

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Il chiarimento dello staff: contratti di lavoro e tutela dell’immagine

Fanpage.it ha raccontato di aver contattato l’agenzia che cura l’immagine della tiktoker per ottenere chiarimenti, senza ricevere una risposta conclusiva. Successivamente, la fanpage ufficiale della concorrente ha pubblicato una nota che attribuisce il riferimento ai contratti alle collaborazioni professionali già in corso.

«I contratti a cui Piera si riferisce sono esclusivamente quelli attualmente attivi con un’emittente radiofonica e le varie collaborazioni con i brand, legati ovviamente al suo lavoro di content creator».

Lo staff ha inoltre precisato che non esistono clausole contrattuali che impongano alla giovane determinati comportamenti nella Casa: «In nessuno di quei contratti esistono clausole che le impongono di avere o non avere determinati atteggiamenti, ma trattandosi di impegni professionali reali, è corretto pensare voglia evitare situazioni che possano compromettere la sua immagine all’esterno».

Nessuna conferma di una relazione costruita a tavolino

La spiegazione fornita dallo staff collega dunque la cautela di Piera Meloni alla volontà di tutelare la propria reputazione e le opportunità di lavoro dopo il programma, non a un presunto accordo sentimentale con Alessandro Ronaccia. Resta da capire se il chiarimento basterà a spegnere le polemiche e come evolverà il loro rapporto nelle prossime puntate.