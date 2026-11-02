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GF Vip, scenata di gelosia di Piera nei confronti di Roncaccia: c'entra Federica Morello
Nella Casa del Grande Fratello Vip si accendono nuove tensioni sentimentali. Al centro dell’attenzione finiscono ancora una volta Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Federica Morello, protagonisti di una situazione che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio triangolo amoroso.
Dopo i recenti avvicinamenti tra Piera e Alessandro, caratterizzati da baci appassionati e momenti di grande complicità, qualcosa sembrerebbe essersi incrinato.
La gelosia di Piera e il confronto con Alessandro
A provocare il malumore di Piera Meloni sarebbero stati alcuni atteggiamenti di Alessandro Roncaccia nei confronti di Federica Morello. Una vicinanza che la concorrente non avrebbe particolarmente gradito, tanto da decidere di affrontare direttamente Alessandro per manifestargli il proprio disappunto.
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«Mi ha stranito molto questa cosa. Non mi va più», avrebbe dichiarato Piera, lasciando trasparire la delusione per quanto osservato.
Dai baci alle prime incomprensioni
Negli ultimi giorni, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia aveva attirato l’attenzione del pubblico, alimentando curiosità e discussioni sui social.
I baci e gli atteggiamenti affettuosi avevano fatto pensare alla nascita di un’intesa speciale. Tuttavia, l’atteggiamento di Alessandro nei confronti di Federica potrebbe aver cambiato gli equilibri, facendo emergere le prime incomprensioni.
Un triangolo amoroso nella Casa?
Resta da capire se Alessandro Roncaccia riuscirà a rassicurare Piera Meloni e a superare questo momento di tensione oppure se la gelosia finirà per allontanare definitivamente i due concorrenti.
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