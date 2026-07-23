Cagliari, uccide uomo e ferisce donna a Quartu. Poi si costituisce: "Ho sparato a mia moglie e mio fratello"

A cura della Redazione

Nelle prime ore di questa mattina un grave fatto di sangue si è verificato tra Solanas e Quartu Sant’Elena (Ca), culminato con la morte di un uomo e il ferimento gravissimo di una donna. L’allarme è scattato intorno alle 5,45, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas.

La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6,10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco.

La svolta si è avuta alle 6,15, quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente dai Carabinieri dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al fratello. I soccorsi e i Carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne, rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.