Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: altri 4 ricoverati, vanno tutti allo stesso asilo

A cura della Redazione

Un bimbo di un 18 mesi è morto oggi, giovedì 23 luglio, all'ospedale di Catanzaro e altri quattro bambini sono stati ricoverati con sintomi riconducibili, presumibilmente, a un batterio. I piccoli frequentano tutti lo stesso asilo di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Tre dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale.

L'ipotesi, al momento, è quella di una contaminazione da 'Clostridium difficile' in relazione al decesso. Il piccolo deceduto si chiamava Alessio Pio, era originario di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, e frequentava un asilo nido di Tropea, la 'Family Baby School'.

Le prime ricostruzioni

All'insorgere dei primi sintomi, il 17 luglio scorso, era stato portato all'ospedale 'Jazzolino' di Vibo ma poi, il 21, con l'aggravarsi del quadro clinico, era stato disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove è deceduto nella serata di ieri. Secondo quanto filtra in base alle prime ricostruzioni, l'infezione dovuta al batterio, che si trasmette per via oro-fecale, potrebbe essersi diffusa attraverso i fasciatoi della struttura, che si sarebbero contaminati. All'origine del contagio, ci sarebbe una visita in ospedale da parte di uno dei bambini, antecedente all'episodio. Nel complesso, sono una decina i bambini che hanno accusato sintomi gastrointestinali.