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Terzigno, rottura condotta idrica: mancanza d'acqua su tutto il territorio cittadino

Terzigno, rottura condotta idrica: mancanza d'acqua su tutto il territorio cittadino

La normale erogazione dovrebbe ritornare intorno alle ore 20:00 di oggi

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa, pertanto, sono state predisposte, ad horas, le operazioni indispensabili per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile al fine di contenere i disagi alle utenze servite.

L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, sull'intero territorio comunale di  TERZIGNO:

L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

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