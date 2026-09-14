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San Giorgio a Cremano, guasto idrico: mancanza d'acqua in moltre strade dell città

San Giorgio a Cremano, guasto idrico: mancanza d'acqua in moltre strade dell città

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO:

CORSO ROMA
CORSO UMBERTO I
CUPA MARE
LARGO ARSO
PIAZZA BERNARDO TANUCCI
PIAZZA MASSIMO TROISI
PIAZZA MUNICIPIO
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA BOTTEGHELLE
VIA BRUNO BUOZZI
VIA ENRICO PESSINA
VIA FILIPPO TURATI
VIA FLOTARD DE LAUZIERES
VIA FRANCESCO CAPPIELLO
VIA GENNARO ASPRENO GALANTE
VIA GIACOMO BRODOLINI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO ROSSA
VIA MARIO RECANATI
VIA MARIO ZINNO
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
VIA PAGLIARE
VIA SAN MARTINO
VIA SANDRIANA
VIA SANT'ANNA
VIALE FERROVIA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00 di lunedì 14 settembre 2026.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

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