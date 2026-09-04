Ottaviano, 'Uno Chef per Amico' e il gusto dell'inclusione: parata di stelle per la quinta edizione

A cura della Redazione

C’è una cucina che racconta territori, tecnica e memoria. E ce n’è un’altra che, oltre a tutto questo, diventa strumento concreto di inclusione. È il senso di Uno Chef per Amico, la charity dinner promossa da Mi Coloro di Blu ETS, che lunedì 14 settembre, torna per la sua quinta edizione nella cornice della Tenuta O’ Feo di Ottaviano.

Una serata che mette insieme alta cucina e solidarietà, chiamando a raccolta alcuni tra gli chef più rappresentativi del panorama gastronomico italiano. Ognuno porterà un proprio piatto, una firma personale, un frammento della propria idea di cucina, componendo un percorso gastronomico corale in cui l’eccellenza diventa condivisione.

A coordinare l’appuntamento saranno la giornalista enogastronomica Rosa Iandiorio, la wedding planner Mirella Greco e lo chef Alfonso Crisci, promotori di un progetto che negli anni ha costruito un rapporto sempre più stretto tra il mondo della ristorazione e quello dell’inclusione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il Calore del Vesuvio

Il tema scelto per la quinta edizione è “Il Calore del Vesuvio”: la terra, il fuoco, le radici e quella forza generativa capace di trasformare e far nascere nuove possibilità.

Una metafora che si lega alla missione di Mi Coloro di Blu ETS, da anni impegnata accanto alle famiglie e ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico e con disagio psichico. Al centro non c’è una visione assistenziale della disabilità, ma la volontà di costruire percorsi capaci di far emergere competenze, inclinazioni e aspirazioni individuali, accompagnando i ragazzi verso una maggiore autonomia e una partecipazione attiva alla vita della comunità.

È proprio questa la direzione che la charity dinner sostiene attraverso la raccolta fondi.

I progetti

Tra i progetti sostenuti dall’iniziativa c’è L’Orto dei Sogni, un percorso di agricoltura sostenibile pensato come spazio di formazione, autonomia e socialità. Qui i ragazzi hanno potuto acquisire competenze attraverso il lavoro con la terra, sperimentando anche il rapporto con il cibo e la cucina come strumenti di crescita personale e professionale.

Il sostegno raccolto nelle precedenti edizioni di Uno Chef per Amico ha già permesso di trasformare la solidarietà in risultati concreti: una cucina professionale, un forno per le pizze, una serra, un’area ristoro e spazi dedicati alla formazione e all’aggregazione.

Strutture e strumenti che raccontano una beneficenza capace di lasciare qualcosa di tangibile e, soprattutto, di creare opportunità.

Una brigata per l’inclusione

Per una sera la cucina diventa dunque una grande brigata allargata, dove chef, ragazzi, volontari e ospiti condividono lo stesso obiettivo. Non una semplice cena benefica, ma un’esperienza gastronomica costruita attorno all’idea che l’inclusione possa passare anche dalla valorizzazione delle capacità individuali.

A completare la serata, condotta da Rosa Iandiorio, saranno musica, intrattenimento e testimonianze, con la partecipazione del cantautore Gabriele Esposito.

Perché dietro ogni piatto ci sono una storia, una competenza, una persona. E quando la cucina diventa occasione di incontro, anche la solidarietà può assumere una forma concreta: quella di un percorso, di un mestiere, di un’autonomia finalmente possibile.

Gli chef protagonisti

Chef

1. Daniele Lippi

2. Savio Perna

3. Michele De Blasio

4. Giuseppe Stanzione

5. Alfonso Caputo

6. Lorenzo Montoro

7. Michele Deleo

8. Alfonso Crisci

9. Paolo Gramaglia

10. Alessandro Tormolino

11. Francesco Nunziata

12. Enrico Ruggiero

13. Domenico Iavarone

14. Vincenzo Russo

15. Claudio Lanuto

16. Domenico Candela

17. Francesco Cerrato

18. Gioacchino Attianese

19. Nando Bifulco

20. Gian Marco Carli

21. Vincenzo Vazza

22. Antonio Minichiello

23. Giuseppe Di Iorio

24. Luigi Salomone

25. Nello D’Alterio

26. Salvatore Bianco

27. Pasquale Torrente

28. Giuseppe Aversa

29. Lino Scarallo

30. Gennaro Castiello

31. Cristian Torsiello

32. Emanuele Petrosino

Pizzaioli e Bakery

33. Salvatore Piccirillo

34. Catello Di Maio

Pastry Chef

35. Tommaso Foglia

36. Nello Iervolino

37. Michele Di Leva

38. Paolo Montanaro

39. Gennaro Langellotti

40. Alessia De Nicola

41. Claudia Borriello

42. Nicola Pansa

43. Giuseppe Pepe

44. Gian Paolo Capaldo

45. Carlo Di Cristo

45. Pasquale Marigliano

47. Vincenzo Faiella

48. Lello Cantone

Maître

Raffaella Del Gaudio