Ottaviano, 'Uno Chef per Amico' e il gusto dell'inclusione: parata di stelle per la quinta edizione

C’è una cucina che racconta territori, tecnica e memoria. E ce n’è un’altra che, oltre a tutto questo, diventa strumento concreto di inclusione. È il senso di Uno Chef per Amico, la charity dinner promossa da Mi Coloro di Blu ETS, che lunedì 14 settembre, torna per la sua quinta edizione nella cornice della Tenuta O’ Feo di Ottaviano.
Una serata che mette insieme alta cucina e solidarietà, chiamando a raccolta alcuni tra gli chef più rappresentativi del panorama gastronomico italiano. Ognuno porterà un proprio piatto, una firma personale, un frammento della propria idea di cucina, componendo un percorso gastronomico corale in cui l’eccellenza diventa condivisione.
A coordinare l’appuntamento saranno la giornalista enogastronomica Rosa Iandiorio, la wedding planner Mirella Greco e lo chef Alfonso Crisci, promotori di un progetto che negli anni ha costruito un rapporto sempre più stretto tra il mondo della ristorazione e quello dell’inclusione.
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Il Calore del Vesuvio
Il tema scelto per la quinta edizione è “Il Calore del Vesuvio”: la terra, il fuoco, le radici e quella forza generativa capace di trasformare e far nascere nuove possibilità.
Una metafora che si lega alla missione di Mi Coloro di Blu ETS, da anni impegnata accanto alle famiglie e ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico e con disagio psichico. Al centro non c’è una visione assistenziale della disabilità, ma la volontà di costruire percorsi capaci di far emergere competenze, inclinazioni e aspirazioni individuali, accompagnando i ragazzi verso una maggiore autonomia e una partecipazione attiva alla vita della comunità.
È proprio questa la direzione che la charity dinner sostiene attraverso la raccolta fondi.
I progetti
Tra i progetti sostenuti dall’iniziativa c’è L’Orto dei Sogni, un percorso di agricoltura sostenibile pensato come spazio di formazione, autonomia e socialità. Qui i ragazzi hanno potuto acquisire competenze attraverso il lavoro con la terra, sperimentando anche il rapporto con il cibo e la cucina come strumenti di crescita personale e professionale.
Il sostegno raccolto nelle precedenti edizioni di Uno Chef per Amico ha già permesso di trasformare la solidarietà in risultati concreti: una cucina professionale, un forno per le pizze, una serra, un’area ristoro e spazi dedicati alla formazione e all’aggregazione.
Strutture e strumenti che raccontano una beneficenza capace di lasciare qualcosa di tangibile e, soprattutto, di creare opportunità.
Una brigata per l’inclusione
Per una sera la cucina diventa dunque una grande brigata allargata, dove chef, ragazzi, volontari e ospiti condividono lo stesso obiettivo. Non una semplice cena benefica, ma un’esperienza gastronomica costruita attorno all’idea che l’inclusione possa passare anche dalla valorizzazione delle capacità individuali.
A completare la serata, condotta da Rosa Iandiorio, saranno musica, intrattenimento e testimonianze, con la partecipazione del cantautore Gabriele Esposito.
Perché dietro ogni piatto ci sono una storia, una competenza, una persona. E quando la cucina diventa occasione di incontro, anche la solidarietà può assumere una forma concreta: quella di un percorso, di un mestiere, di un’autonomia finalmente possibile.
Gli chef protagonisti
Chef
1. Daniele Lippi
2. Savio Perna
3. Michele De Blasio
4. Giuseppe Stanzione
5. Alfonso Caputo
6. Lorenzo Montoro
7. Michele Deleo
8. Alfonso Crisci
9. Paolo Gramaglia
10. Alessandro Tormolino
11. Francesco Nunziata
12. Enrico Ruggiero
13. Domenico Iavarone
14. Vincenzo Russo
15. Claudio Lanuto
16. Domenico Candela
17. Francesco Cerrato
18. Gioacchino Attianese
19. Nando Bifulco
20. Gian Marco Carli
21. Vincenzo Vazza
22. Antonio Minichiello
23. Giuseppe Di Iorio
24. Luigi Salomone
25. Nello D’Alterio
26. Salvatore Bianco
27. Pasquale Torrente
28. Giuseppe Aversa
29. Lino Scarallo
30. Gennaro Castiello
31. Cristian Torsiello
32. Emanuele Petrosino
Pizzaioli e Bakery
33. Salvatore Piccirillo
34. Catello Di Maio
Pastry Chef
35. Tommaso Foglia
36. Nello Iervolino
37. Michele Di Leva
38. Paolo Montanaro
39. Gennaro Langellotti
40. Alessia De Nicola
41. Claudia Borriello
42. Nicola Pansa
43. Giuseppe Pepe
44. Gian Paolo Capaldo
45. Carlo Di Cristo
45. Pasquale Marigliano
47. Vincenzo Faiella
48. Lello Cantone
Maître
Raffaella Del Gaudio