Sant'Agnello: tre giorni di festa ai Colli di Fontanelle tra musica, vino e comicità

A cura della Redazione

Tre serate tra musica popolare, degustazioni e comicità ai Colli di Fontanelle. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, Piazza Carlo Sagristani ospiterà uno degli appuntamenti del cartellone estivo “rEstate Sintonizzati 2026”, promosso dal Comune di Sant’Agnello.

Il fine settimana prenderà il via con la due giorni “t’AMMORrE per li Cuonti”, dedicata alle sonorità della tradizione meridionale e accompagnata da un percorso alla scoperta del vino e delle eccellenze del territorio.

Venerdì 28 agosto sul palco le “Fimmine”

Ad aprire il programma, venerdì alle ore 21, saranno le Fimmine, trio femminile di musica popolare formato da Laura Paolillo, voce e tamburi, Antonella Monetti, voce e fisarmonica, ed Elisa Cimmelli, voce e violino.

Lo spettacolo propone un viaggio nei canti e nei racconti delle donne del Sud, attraversando il patrimonio della tradizione orale meridionale. Tammurriate, pizziche, canti rituali e di lavoro, ninne nanne e momenti narrativi daranno vita a una serata nella quale musica, memoria e danza si intrecceranno.

Sabato 29 agosto spazio ai SoulPalco

La musica popolare sarà protagonista anche sabato 29 agosto, sempre dalle ore 21, con i SoulPalco.

La formazione è composta da Fabio Viglione, Nadia Daoud, Francesco Guarino, Alessia Lo Cicero, Daniele Esposito, Matteo Abete e Kevin Stefanini. Il gruppo porterà ai Colli di Fontanelle uno spettacolo nel quale tradizione e innovazione si incontrano attraverso voci, chitarra, violino, fisarmonica, fiati, basso e percussioni.

Una proposta pensata non soltanto per l’ascolto, ma anche per coinvolgere il pubblico con ritmi e sonorità da ballare.

Vino e territorio con le degustazioni guidate

Nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 agosto, dalle ore 20 alle 23, ci sarà spazio anche per l’enogastronomia grazie alla collaborazione con l’International Sommelier Foundation “L’Acino d’Uva”.

Il presidente ISF Alberto Giannattasio accompagnerà il pubblico in un percorso di degustazione emozionale e storytelling dedicato al vino, con l’obiettivo di valorizzare prodotti, sensazioni e legame con il territorio.

Domenica 30 agosto la comicità di Vincenzo Comunale

A chiudere la tre giorni, domenica 30 agosto alle ore 21, sarà Vincenzo Comunale con il suo live show.

Napoletano, classe 1996, Comunale si è affermato negli ultimi anni tra i giovani protagonisti della stand-up comedy italiana. Nel suo percorso figurano riconoscimenti come il Premio Massimo Troisi e il Premio Charlot, oltre alle partecipazioni televisive a “Zelig”, “Zelig C-Lab”, “Zelig On”, “Battute?”, “Le Iene”, “Mad in Italy” e “Audiscion”.

Nel 2025 è stato inoltre inserito da Forbes nella lista dei 100 italiani under 30 nella categoria intrattenimento.

La sua esibizione concluderà così un fine settimana che ai Colli di Fontanelle unirà tradizione popolare, sapori del territorio e spettacolo.