Club Napoli Agerola, il grazie del Centenario: «Insieme abbiamo scritto una pagina indimenticabile»

A cura della Redazione

Il Club Napoli Agerola affida a un messaggio di gratitudine il bilancio delle celebrazioni per il Centenario, un traguardo che ha riunito soci, tifosi e appassionati in una giornata all'insegna dell'orgoglio azzurro e del senso di appartenenza.

Attraverso una nota ufficiale, il Club ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, sottolineando come la festa sia stata il risultato dell'impegno condiviso di tante persone.

«Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento ai soci, ai volontari, agli sponsor, alle istituzioni, ai club amici e a tutti i tifosi che hanno condiviso con noi questa giornata ricca di emozioni, passione e appartenenza», si legge nel comunicato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Diego Armando Maradona Junior, la cui presenza ha conferito un significato ancora più profondo alla ricorrenza. La sua disponibilità e il suo affetto nei confronti del Club hanno rappresentato uno dei momenti più apprezzati della manifestazione, contribuendo a rendere ancora più speciale la celebrazione dei cento anni di storia.

Per il Club Napoli Agerola, il Centenario non rappresenta soltanto una ricorrenza simbolica, ma il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo grazie alla passione di intere generazioni di tifosi. Un patrimonio fatto di sacrifici, amicizie e amore incondizionato per i colori azzurri, custodito e tramandato da chi ha sempre creduto nei valori dell'associazione.

Il messaggio conclusivo è rivolto a tutta la comunità che ha preso parte ai festeggiamenti: «Grazie a tutti voi per aver scritto insieme a noi un'altra splendida pagina della nostra storia. Le emozioni vissute resteranno per sempre nei nostri cuori».

Uno sguardo già proiettato al futuro, con la volontà di continuare a camminare insieme animati dalla stessa passione che, da un secolo, accompagna il Club Napoli Agerola.

«Avanti insieme, con la stessa passione di sempre. Forza Napoli! Sempre!»