Terzigno, lancia un sacchetto di rifiuti dall'auto: denunciato, patente ritirata e vettura sequestrata

Lancia un sacchetto di immondizia dal finestrino dell’auto mentre percorre una strada di Terzigno, ma il gesto viene immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. La Polizia Locale riesce così a risalire alla vettura e a identificare il responsabile.
Per l’automobilista sono scattati la denuncia penale per abbandono di rifiuti, il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura.
Incastrato dalle telecamere
Determinante è stato il sistema di videosorveglianza presente sul territorio, dotato della lettura automatica delle targhe. Gli agenti hanno esaminato le immagini, individuato il veicolo dal quale era stato gettato il sacchetto e identificato il conducente.
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Un intervento che rientra nell’attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti portata avanti dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Francesco De Rosa.
Il sindaco Carillo: «Non pensate di farla franca»
Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Terzigno Salvatore Carillo, che si è complimentato con gli agenti per avere individuato il responsabile e applicato le nuove e più severe disposizioni.
«Lanciare un sacchetto di immondizia da un’auto in corsa è un gesto grave, che dimostra un’assoluta mancanza di rispetto verso il territorio e verso l’intera comunità», afferma il primo cittadino.
«Quanto accaduto sia da monito per chi pensa di poter sporcare Terzigno e farla franca. Abbiamo alzato il livello di attenzione e continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per individuare e punire i responsabili. Su questo fronte non molliamo».
Controlli contro le microdiscariche
L’Amministrazione comunale ha intensificato i controlli contro l'abbandono dei rifiuti, affiancandoli a un programma di rimozione e bonifica delle microdiscariche, con particolare attenzione alle strade di confine.
Nei giorni scorsi erano intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Terzigno, che avevano fermato e denunciato due persone sorprese mentre scaricavano due divani in un’area abbandonata nei pressi della Statale 268.
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