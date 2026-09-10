Terzigno, lancia un sacchetto di rifiuti dall'auto: denunciato, patente ritirata e vettura sequestrata

A cura della Redazione

Lancia un sacchetto di immondizia dal finestrino dell’auto mentre percorre una strada di Terzigno, ma il gesto viene immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. La Polizia Locale riesce così a risalire alla vettura e a identificare il responsabile.

Per l’automobilista sono scattati la denuncia penale per abbandono di rifiuti, il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura.

Incastrato dalle telecamere

Determinante è stato il sistema di videosorveglianza presente sul territorio, dotato della lettura automatica delle targhe. Gli agenti hanno esaminato le immagini, individuato il veicolo dal quale era stato gettato il sacchetto e identificato il conducente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un intervento che rientra nell’attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti portata avanti dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Francesco De Rosa.

Il sindaco Carillo: «Non pensate di farla franca»

Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Terzigno Salvatore Carillo, che si è complimentato con gli agenti per avere individuato il responsabile e applicato le nuove e più severe disposizioni.

«Lanciare un sacchetto di immondizia da un’auto in corsa è un gesto grave, che dimostra un’assoluta mancanza di rispetto verso il territorio e verso l’intera comunità», afferma il primo cittadino.

«Quanto accaduto sia da monito per chi pensa di poter sporcare Terzigno e farla franca. Abbiamo alzato il livello di attenzione e continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per individuare e punire i responsabili. Su questo fronte non molliamo».

Controlli contro le microdiscariche

L’Amministrazione comunale ha intensificato i controlli contro l'abbandono dei rifiuti, affiancandoli a un programma di rimozione e bonifica delle microdiscariche, con particolare attenzione alle strade di confine.

Nei giorni scorsi erano intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Terzigno, che avevano fermato e denunciato due persone sorprese mentre scaricavano due divani in un’area abbandonata nei pressi della Statale 268.

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