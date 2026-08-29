Terzigno, al MATT i giovani del Work Camp Vesuvio di Legambiente

Diciotto giovani provenienti da nove Paesi hanno fatto tappa al Museo Archeologico Territoriale di Terzigno nell’ambito del Work Camp Vesuvio di Legambiente, che anche quest’anno ha inserito il MATT tra i luoghi scelti per le attività di formazione e conoscenza del territorio vesuviano.
I ragazzi, provenienti da Giappone, Spagna, Colombia, Germania, Messico, Serbia, Russia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna, hanno visitato nel pomeriggio. di ieri il museo e conosciuto da vicino il patrimonio archeologico di Terzigno.
«È stato un pomeriggio entusiasmante – ha commentato il sindaco Salvatore Carillo –. Raccontare il nostro territorio, il patrimonio archeologico e le bellezze del nostro territorio a ragazzi e ragazze arrivati da ogni parte del mondo è qualcosa che mi rende ancora più orgoglioso di essere terzignese. Quella del Work Camp Vesuvio è ormai una tappa fissa al MATT, ma non vogliamo fermarci qui. Stiamo già mettendo in cantiere altre iniziative per promuovere il museo e far conoscere a più persone possibile lo straordinario patrimonio che abbiamo. Vogliamo che il MATT sia finalmente un museo aperto e vissuto, capace di accogliere visitatori e di far conoscere la storia e le bellezze di Terzigno».
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Soddisfazione anche da parte di Pasquale Giugliano, funzionario del Parco Nazionale del Vesuvio e attivista di Legambiente, che insieme a Pasquale Raia e Martina Bianchi di Legambiente Ottaviano segue il progetto: «I ragazzi sono rimasti molto colpiti dal MATT e dal patrimonio che custodisce. È una tappa che facciamo fin dall’apertura del museo e alla quale teniamo particolarmente. Il MATT è una realtà che non ha nulla da invidiare ad altri musei e merita di essere conosciuta sempre di più. Con l’amministrazione comunale stiamo già lavorando ad altre iniziative per la valorizzazione del sito».
Sul valore dell’incontro si è soffermato anche il direttore del MATT Angelo Massa: «Accogliere ragazzi provenienti da luoghi così diversi del mondo significa avere la possibilità di arricchirsi reciprocamente. Sono piccoli semi che piantiamo anche per far conoscere il museo oltre i nostri confini».