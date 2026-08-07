Terzigno, nuovo punto di rifornimento idrico nel Parco del Vesuvio per i mezzi antincendio

A cura della Redazione

Un nuovo punto di approvvigionamento idrico destinato ai mezzi antincendio è stato attivato in via Salvatore Emblema, nei pressi dell'impianto di pompaggio situato all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. L'intervento rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi che, anche quest'estate, hanno interessato il territorio vesuviano.

L'opera è stata realizzata in seguito a una richiesta urgente avanzata dal sindaco di Terzigno, Salvatore Carillo, alla società Gori, dopo i recenti roghi che hanno colpito l'area.

Una criticità emersa durante gli ultimi incendi

Nonostante la presenza di un presidio fisso AIB (Antincendio Boschivo), fino a oggi la zona era sprovvista di un punto di rifornimento idrico per le autopompe impegnate nelle operazioni di spegnimento.

La carenza si era manifestata con evidenza durante uno degli ultimi incendi estivi, quando per garantire il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco fu necessario far arrivare un'autobotte da Napoli, con inevitabili rallentamenti nelle operazioni.

Da oggi, invece, i mezzi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di SMA Campania potranno fare rifornimento direttamente sul posto, riducendo sensibilmente i tempi di intervento e aumentando l'efficacia delle operazioni di spegnimento.

Il sindaco: «Investimento per la sicurezza»

«Senza acqua non si spengono gli incendi. Può sembrare una cosa ovvia, eppure, fino a ieri, in un'area così delicata mancava un allaccio idrico per i mezzi antincendio. Abbiamo fatto un investimento per la sicurezza del nostro territorio. Speriamo di non doverne mai avere bisogno, ma la prevenzione significa anche mettere chi interviene nelle condizioni migliori per farlo», ha dichiarato il sindaco Salvatore Carillo.

Il ringraziamento alla Casillo S.r.l.

Il primo cittadino ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla Casillo S.r.l., che ha contribuito alla realizzazione dell'intervento donando l'idrante antincendio.

«Ai fratelli Casillo va il mio più sincero ringraziamento e quello dell'Amministrazione comunale. Al di là del valore economico della donazione, ciò che conta davvero è il gesto e la sensibilità dimostrata nei confronti della sicurezza della nostra comunità. Sono esempi di collaborazione tra pubblico e privato che meritano di essere valorizzati e che fanno bene a Terzigno», ha concluso Carillo.