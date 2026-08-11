Ottaviano, mancaza d'acqua per guasto idrico. Le strade interessate

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Ottaviano:
PIAZZA MUNICIPIO
PIAZZA SAN GIOVANNI
VIA ANNUNZIATA
VIA CAMILLO PEANO
VIA CAVOUR
VIA CUPA PIEDITERRA
VIA ENRICO COLA
VIA FONTANA
VIA OLIVETO
VIA ORTO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PARADISO
VIA PASQUALE CAPPUCCIO
VIA PENTELETE
VIA PIEDITERRA
VIA RIELLA
VIA ROMA
VIA ROSARIO A SAN GIOVANNI
VIA SAN SEVERINO
VIA SEPE LIGUORI
VIA SILENZIO
VIA TRAPPITELLA
VIA TRECASE
VIA TROFA
VIA VICINALE TRECASE
VIALE ELENA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
La società fa sapere che i tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17:00 di martedì 11 agosto 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.