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Ercolano, disinfestazione nella notte dell'11 agosto: le precauzioni per i cittadini

Ercolano, disinfestazione nella notte dell'11 agosto: le precauzioni per i cittadini

Intervento larvicida e adulticida dalle ore 22: finestre chiuse e alimenti e indumenti al riparo

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nuovo intervento di sanificazione ambientale sul territorio di Ercolano. Nella serata di martedì 11 agosto 2026, a partire dalle ore 22, sarà effettuato un trattamento di disinfestazione larvicida e adulticida.

L'intervento rientra nel programma predisposto per contrastare la proliferazione degli insetti e interesserà il territorio comunale nelle ore serali e notturne.

Le raccomandazioni alla popolazione

In concomitanza con le operazioni di disinfestazione, i cittadini sono invitati ad adottare alcune precauzioni.

In particolare, durante il trattamento è raccomandato di tenere chiuse porte, finestre e gli infissi dei balconi e di evitare di sostare all'esterno delle abitazioni.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche agli animali domestici: arnie, voliere e gabbie, così come i contenitori destinati ai loro alimenti, dovranno essere adeguatamente coperti con teli protettivi.

Prima dell'inizio delle operazioni sarà inoltre necessario ritirare all'interno delle abitazioni indumenti e alimenti eventualmente lasciati all'esterno, in modo da evitare il contatto con le sostanze utilizzate durante la disinfestazione.

L'intervento prenderà dunque il via dalle ore 22 dell'11 agosto e rientra nelle attività programmate per la sanificazione ambientale del territorio di Ercolano.

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