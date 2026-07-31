Pollena Trocchia, arrivano gli Ispettori Ambientali: più controlli contro l'abbandono dei rifiuti

A cura della Redazione

Rafforzare i controlli sul territorio e contrastare con maggiore efficacia l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Pollena Trocchia che, nei giorni scorsi, ha conferito la qualifica di Ispettore Ambientale a una ventina di Guardie per l'Ambiente.

I decreti, firmati dal sindaco Carlo Esposito, attribuiscono agli operatori il potere di accertamento previsto dall'articolo 13 della legge 689/1981 per le violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti, tutela del verde pubblico e salvaguardia del decoro cittadino.

Grazie alla nuova qualifica, gli Ispettori Ambientali, in qualità di pubblici ufficiali, potranno contestare immediatamente le violazioni, identificare i responsabili delle infrazioni, redigere i verbali di accertamento e svolgere attività di controllo sul territorio.

Oltre all'attività sanzionatoria, gli operatori saranno impegnati anche in iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sulle corrette modalità di raccolta differenziata, sulla tutela dell'ambiente e sul rispetto degli spazi pubblici. Tra i loro compiti rientreranno inoltre azioni di prevenzione nei confronti di quei comportamenti che compromettono il decoro urbano e danneggiano l'immagine del paese.

Gli Ispettori Ambientali vigileranno in particolare sul rispetto delle norme relative al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, oltre che sull'utilizzo corretto di parchi, giardini e aree pubbliche.

«Una politica efficace in materia di rifiuti deve necessariamente articolarsi in una pluralità di azioni coordinate, tra cui il potenziamento della raccolta differenziata, l'adozione di misure di controllo e la lotta sistematica all'abbandono dei rifiuti», spiega l'assessore all'Ambiente Ilenia Terracciano. «Per rendere più incisiva questa attività abbiamo attribuito una ventina di qualifiche di Ispettore Ambientale alle Guardie per l'Ambiente, incrementando così il supporto che già dalla fine dello scorso anno garantiscono al Comune».

Sulla stessa linea il sindaco Carlo Esposito, che sottolinea come il provvedimento rappresenti un ulteriore tassello del percorso avviato dall'amministrazione per migliorare la gestione dei rifiuti.

«Questi decreti si inseriscono nel percorso già intrapreso dall'Ente, che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative di sensibilizzazione, anche grazie alla collaborazione della società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Si tratta di una misura concreta per contrastare il degrado ambientale causato dall'abbandono incontrollato dei rifiuti e favorire un ulteriore incremento della raccolta differenziata», conclude il primo cittadino.