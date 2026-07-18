Terzigno, il Comune diffida Open Fiber: «Strade ripristinate male, rifare i lavori entro 15 giorni»

A cura della Redazione

Il Comune di Terzigno ha diffidato la società Open Fiber al ripristino delle strade interessate dai lavori per la posa della fibra ottica. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dall'ufficio tecnico comunale, su disposizione del sindaco Salvatore Carillo anche alla luce della comunicazione con cui la stessa società aveva dichiarato che gli interventi erano stati effettuati a regola d’arte.

Gli accertamenti hanno evidenziato una serie di criticità su tutto il territorio: ripristini incompleti, cedimenti della carreggiata, materiali ritenuti non conformi, dislivelli tra la pavimentazione esistente e quella ripristinata e ulteriori lavorazioni ancora da completare.

Di qui, la decisione da parte del Comune di non riconoscere, allo stato attuale, la regolare esecuzione dei lavori, diffidando la società a provvedere all’integrale rifacimento dei ripristini difettosi e al completamento di tutte le opere mancanti entro e non oltre quindici giorni; in caso contrario, si procederà con gli strumenti previsti dalla normativa.

«Le società di servizi svolgono un'attività importante – precisa il sindaco Carillo -, ma hanno anche il dovere di riconsegnare le strade in condizioni adeguate. Questa diffida, infatti, non riguarda soltanto Open Fiber. È un principio che varrà per chiunque esegua questo tipo di interventi sul territorio di Terzigno. Le strade devono essere riconsegnate in condizioni adeguate e i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Su questo non faremo sconti a nessuno».

Nel ribadire la linea dura dell'Amministrazione, il primo cittadino invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo che saranno prontamente verificate. «Ci aiuteranno a intervenire con maggiore tempestività e a verificare che i lavori vengano eseguiti come previsto», conclude.