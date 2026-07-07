Snan Giorgio a Cremano, nasce l'associazione enJOY4all per la tutela dell'ambiente

A cura della Redazione

Nasce a San Giorgio a Cremano enJOY4all, un’associazione civica che mette al centro la partecipazione dei cittadini, in primo luogo dei giovani, la tutela dell’ambiente e la promozione di iniziative concrete per migliorare la qualità della vita sul territorio. L’associazione nasce con l’obiettivo di trasformare le idee in azioni, coinvolgendo attivamente la comunità nella costruzione di una città più vivibile, sostenibile e inclusiva e dar voce a chi ha bisogno di essere ascoltato e far rete nella nostra città.

Il primo progetto promosso da enJOY4all è “7.000 Alberi per San Giorgio a Cremano”, una campagna che punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza del verde urbano e a chiedere l’avvio di un piano straordinario di piantumazione di nuovi alberi sul territorio comunale con un piano di 5 anni (2026-2031). L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che gli alberi rappresentano uno strumento fondamentale per contrastare le isole di calore, migliorare la qualità dell’aria, assorbire anidride carbonica, favorire la biodiversità e rendere gli spazi pubblici più salubri e vivibili.

Per sostenere la proposta è stata avviata una raccolta firme rivolta a tutti i cittadini.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 15 luglio 2026 con una raccolta itinerante che partirà da Piazza Massimo Troisi, durante il quale sarà possibile firmare la petizione, conoscere il progetto e confrontarsi con i volontari dell’associazione.

L’obiettivo è costruire un percorso partecipato che coinvolga cittadini, associazioni, scuole, professionisti e realtà del territorio affinché San Giorgio a Cremano possa dotarsi di una visione concreta sul futuro del verde urbano.

"Crediamo che il cambiamento passi dalla partecipazione attiva dei nostri concittadini e vogliamo offrire uno strumento per essere protagonisti delle scelte che riguardano il proprio territorio, il progetto "7.000 Alberi” è solo il primo passo di un percorso fatto di proposte concrete, ascolto e impegno civico, arrivato dopo una proposta concreta fatta da miei due concittadini, Giorgio Carcatella ed Aquilino Di Marco, tramite la loro rubrica, e con la collaborazione della dottoressa Graziano Antonella che si occuperà prettamente del progetto per gli istituti scolastici del territorio, è un argomento che mi sta molto a cuore e che spero trovi posto nel cuore di tutti noi". Presidente associazione Hilary Di Leva.

L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere questa iniziativa, firmando la petizione popolare, nella convinzione che una città più verde sia anche una città più sana, più bella e più vivibile per le generazioni presenti e future.